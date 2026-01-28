Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ‘64

Addio all'angelo azzurro: nel dare la notizia della morte di Franco Menichelli, oro del corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo '64, la Federginnasica, col suo presidente, Facci, e il direttivo "si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca". La federazione ricorda che oltre all'oro conquistato a Tokyo, contro i giganti di casa giapponesi, Menichelli era stato protagonista nei Giochi del '64 anche con l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari.