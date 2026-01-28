Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ‘64

Federginnastica: "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l'abbraccio commosso dello sport italiano"
1 min
Franco Menichelli è morto: fu oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo ‘64© ANSA

Addio all'angelo azzurro: nel dare la notizia della morte di Franco Menichelli, oro del corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo '64, la Federginnasica, col suo presidente, Facci, e il direttivo "si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca". La federazione ricorda che oltre all'oro conquistato a Tokyo, contro i giganti di casa giapponesi, Menichelli era stato protagonista nei Giochi del '64 anche con l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari.

Menichelli e "l'abbraccio commosso dello sport italiano"

Così anche a Roma '60, con lo "storico bronzo a squadre conquistato a Caracalla assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari" e con il bronzo nel corpo libero. "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l'abbraccio commosso dello sport italiano", conclude la Federginnastica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS