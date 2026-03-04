Schwazer, squalifica finita: torna in gara dopo otto anni, ecco dove

Alex Schwazer è tra i 35 iscritti alla prova maschile del Campionato Italiano di marcia sulla distanza inedita della mezza maratona (21,097 km) in programma domenica 8 marzo ad Alessandria. Schwazer, campione olimpico sui 50 chilometri nel 2008 a Pechino, è al rientro agonistico in una gara su strada dopo gli otto anni di squalifica per doping, terminati a luglio 2024. In precedenza - dopo lo sfortunato debutto ad Arco di Trento, in una prova sui 20 km in pista organizzata da Queenatletica per celebrare il suo ritorno e chiusa con un ritiro - l'atleta altoatesino si era esibito due volte sui 10 km in pista: a Bolzano aveva chiuso in 38'34"07, record europeo master e quarta prestazione italiana assoluta di ogni tempo, alle spalle di altri grandi nomi della marcia italiana: Massimo Stano (37:33.03), Francesco Fortunato (37:34.90) e Ivano Brugnetti (37:58.6).

La squalifica di 8 anni

La vicenda di Schwazer, 41enni compiuti a dicembre, è nota e controversa: fermato per doping (eritoproteina) alla vigilia dei Giochi di Londra 2012, era rientrato alle gare nel 2015 sotto la guida di Sandro Donati: nel 2016 aveva vinto nettamente - in 3h39'00 - la prova dei 50 km nella Coppa del Mondo a squadre di Roma. Pochi giorni prima delle Olimpiadi di Rio 2016, era risultato nuovamente positivo a un controllo antidoping (testosterone) sempre contestato dall'atleta. Nel 2021 il tribunale penale di Bolzano aveva archiviato il procedimento penale contro di lui "per non aver commesso il fatto", ma la giustizia sportiva aveva confermato la squalifica di 8 anni. L'iscrizione di Schwazer è giunta agli organizzatori alessandrini poco prima della scadenza dei termini. La presenza dell'atleta alto-atesino è stata confermata stamani dai responsabili dell'Atletica San Biagio, sua attuale società. Con lui saranno in gara, tra gli altri, Matteo Giupponi, medaglia di bronzo sui 30 km ai Campionati Europei di Monaco 2022, e Giuseppe Disabato, medaglia di bronzo sui 10 km ai Mondiali Under 20 di Lima 2024.