Schwazer: "Torno in gara per onorare Hubert Rabensteiner, il mio migliore amico"

"Lo farò unicamente per lui, glielo devo. Ha lasciato un vuoto incredibile". L'8 marzo ad Alessandria, l'olimpionico di Pechino sarà fra i 35 atleti in lizza per il titolo italiano di mezza maratona. Rabensteiner era il Calzolaio dei Campioni: fra questi Vonn, Bode Miller e lo stesso Schwazer