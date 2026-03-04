Tuttosport.com
Schwazer: "Torno in gara per onorare Hubert Rabensteiner, il mio migliore amico"

"Lo farò unicamente per lui, glielo devo. Ha lasciato un vuoto incredibile". L'8 marzo ad Alessandria, l'olimpionico di Pechino sarà fra i 35 atleti in lizza per il titolo italiano di mezza maratona. Rabensteiner era il Calzolaio dei Campioni: fra questi Vonn, Bode Miller e lo stesso Schwazer
Xavier Jacobelli
1 min
Schwazer: "Torno in gara per onorare Hubert Rabensteiner, il mio migliore amico"

Alex Schwazer è fra i 35 iscritti alla prova maschile del Campionato Italiano di marcia sull'inedita distanza della mezza maratona (21,097 km), in programma domenica 8 marzo ad Alessandria. Campione olimpico sui 50 chilometri di marcia nel 2008 a Pechino, il quarantunenne altoatesino è al rientro agonistico in una gara su strada dopo avere scontato gli otto anni di squalifica, vergognosamente comminata dalla Wada nonostante, il 19 febbraio 2021, il T

