Europei e Mondiali su Sky: due grandi appuntamenti in tv e in streaming su Now

Sky rafforza l'offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su Now. La prima tappa sarà la 21ª edizione della rassegna iridata indoor all’Arena Torun: il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità al coperto, dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette. L’Italia si presenta all’appuntamento con una squadra ambiziosa: sono 26 i convocati - 13 uomini e 13 donne -, il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor. Tra i protagonisti più attesi, Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo. Debutto al coperto per Nadia Battocletti (nella foto), argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, impegnata nei 3000 metri. Nel salto triplo, Andy Diaz proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, affiancato da Andrea Dallavalle, argento mondiale. Nel getto del peso sarà in gara Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e leader stagionale, mentre nei 60 metri tornerà in pista la vicecampionessa mondiale Zaynab Dosso. Completano la squadra, tra gli altri, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Esordio storico per la sedicenne Kelly Doualla (60 metri), la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor.