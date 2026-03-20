Italia d'oro, Diaz show ai Mondiali: "Dopo Antonelli e Sinner..."

TORUN (Polonia) - Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo, regalando all'Italia la prima medaglia nella prima giornata dei Mondiali. L'azzurro trionfa con la misura di 17,47 , migliore prestazione mondiale dell'anno. Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l'algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. Lo scorso anno a Nanchino era il 21 marzo: 364 giorni dopo, Diaz 'baila' di nuovo sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor, un oro vinto nel triplo in passato soltanto da Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Nelle 21 edizioni della rassegna solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995

"Dopo Antonelli e Sinner..."

Dopo l'oro di Torun con cui si conferma campione del mondo indoor nel salto triplo, Andy Diaz parla a Sky: "Siamo un'Italia vincente: dopo Antonelli e Sinner l'atletica non poteva rimanere indietro. Paura degli avversari? Mai, avevo fatto una preparazione eccezionale. A me l'azzurro porta fortuna: questo titolo è anche meglio del primo, confermarsi è sempre più difficile". Poi lancia la sfida al rivale Pedro Pichardo: "Ti aspetto all'Europeo"