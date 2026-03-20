Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia d'oro, Diaz show ai Mondiali: "Dopo Antonelli e Sinner..."

La prima medaglia d'oro italiana ai mondiali indoor di atletica leggera in Poloni arriva dal salto triplo con il nativo de L'Avana che ha bissato il successo di Nanchino
2 min
Diaz
Italia d'oro, Diaz show ai Mondiali: "Dopo Antonelli e Sinner..." © EPA

TORUN (Polonia) - Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo, regalando all'Italia la prima medaglia nella prima giornata dei Mondiali. L'azzurro trionfa con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell'anno. Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l'algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. Lo scorso anno a Nanchino era il 21 marzo: 364 giorni dopo, Diaz 'baila' di nuovo sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor, un oro vinto nel triplo in passato soltanto da Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Nelle 21 edizioni della rassegna solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995

"Dopo Antonelli e Sinner..."

Dopo l'oro di Torun con cui si conferma campione del mondo indoor nel salto triplo, Andy Diaz parla a Sky: "Siamo un'Italia vincente: dopo Antonelli e Sinner l'atletica non poteva rimanere indietro. Paura degli avversari? Mai, avevo fatto una preparazione eccezionale. A me l'azzurro porta fortuna: questo titolo è anche meglio del primo, confermarsi è sempre più difficile". Poi lancia la sfida al rivale Pedro Pichardo: "Ti aspetto all'Europeo"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS