Italia d'oro, Diaz show ai Mondiali: "Dopo Antonelli e Sinner..."

TORUN (Polonia) - Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo, regalando all'Italia la prima medaglia nella prima giornata dei Mondiali. L'azzurro trionfa con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell'anno. Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l'algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. Lo scorso anno a Nanchino era il 21 marzo: 364 giorni dopo, Diaz 'baila' di nuovo sul gradino più alto del podio ai Mondiali indoor, un oro vinto nel triplo in passato soltanto da Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Nelle 21 edizioni della rassegna solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995
"Dopo Antonelli e Sinner..."
Dopo l'oro di Torun con cui si conferma campione del mondo indoor nel salto triplo, Andy Diaz parla a Sky: "Siamo un'Italia vincente: dopo Antonelli e Sinner l'atletica non poteva rimanere indietro. Paura degli avversari? Mai, avevo fatto una preparazione eccezionale. A me l'azzurro porta fortuna: questo titolo è anche meglio del primo, confermarsi è sempre più difficile". Poi lancia la sfida al rivale Pedro Pichardo: "Ti aspetto all'Europeo"