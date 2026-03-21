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Dosso e Battocletti d'oro: Italia da record ai Mondiali indoor di Torun

Doppio trionfo in Polonia. Già superato il primato azzurro di ori e primo posto nel medagliere
2 min
Dosso e Battocletti d'oro: Italia da record ai Mondiali indoor di Torun© Getty Images

Zaynab Dosso è campionessa del mondo indoor nei 60 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Torun. La velocista azzurra chiude in 7"00, superando la statunitense Jacious Sears, argento al fotofinish in 7"03, e la santaluciana Julien Alfred, bronzo con il medesimo tempo. E' il terzo oro dell'Italia nella manifestazione in corso in Polonia: grazie ai tre titoli iridati nei primi due giorni, l'Italia è in testa al medagliere dei Mondiali. Con ancora una giornata di gare davanti, già superato il record azzurro di ori nella storia dei mondiali indoor.

L'oro della Battocletti

L'altro oro di giornata era arrivato con Nadia Battocletti, campionessa del mondo indoor nei 3.000 metri donne. Ai Mondiali di Torun, la campionessa trentina trionfa grazie a una volata finale che le permette di chiudere con il crono di 8'57"64, precedendo la statunitense Emily Mackay (8'58"12) e l'australiana Jessica Hull (8'58"18), rispettivamente argento e bronzo. "E' stata una gara folle, penso di aver finito le lacrime di gioia. Qui bisognava danzare nel caos e ci sono riuscita. Per me è un sogno, non perché non creda in me stessa ma in questa gara ho faticato, il percorso di avvicinamento non è stato semplice" ha detto Battocletti.

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