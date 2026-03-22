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Iapichino argento Mondiale nel lungo femminile: "Oro questione di centimetri, pensavo di avere maledizione"

"Ho dovuto trovare un po' di feeling con me stessa": la lunghista italiana ha conquistato la medaglia argentata alle spalle di De Sousa, ad un soffio dal primo posto
2 min
Salto in lungoIapichinomondiali atletica indoor
Iapichino argento Mondiale nel lungo femminile: "Oro questione di centimetri, pensavo di avere maledizione" © EPA

Larissa Iapichino vince la medaglia d'argento nel salto in lungo femminile ai mondiali indoor alle spalle di De Sousa che salta 6.92. L'azzurra ha tirato fuori un grande salto a 6.87 nel momento in cui serviva rispondere a De Sousa. Che però ha immediatamente replicato. Per l'Italia è la quarta medaglia a Torun. Terza Linares con 6.80. "È mancato poco per l'oro ma tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara e ho lottato, poi è sempre questione di centimetri". Sono le parole di Larissa Iapichino dopo l'argento conquistato nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. "Ho pensato di avere una sorta di maledizione con i Mondiali perché succedeva sempre qualcosa ma oggi nonostante le mie solite 'larissate' sono riuscita finalmente a raggiungere quest'obiettivo", aggiunge l'azzurra che dopo il primo dei suoi salti migliori si era platealmente toccata il capo lasciando intendere che le sue prestazioni erano "solo una questione di testa".    "Non sono mattiniera e ho dovuto cercare di adattarmi: al primo salto ero troppo sotto, al secondo lontana, il terzo nullo e mi sono detta di darmi una svegliata. Qui a Torun ho debuttato in Nazionale assoluta agli Europei indoor del 2021 e finora ho avuto un rapporto complicato con quest'arena, contenta di averci fatto pace", conclude Iapichino.

Iapichino: "Ho pensato di avere una maledizione"

"Ho pensato in tutti questi anni di avere una sorta di maledizione con i Mondiali. Oggi sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, sono andata vicino all'oro ma penso di aver fatto una buona gara". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Larissa Iapichino dopo la medaglia d'argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. "Ho dovuto trovare un po' di feeling con me stessa e di cercare di adattarmi alle condizioni. Mi sono adattata alla pedana e dopo i primi tre salti mi sono data una svegliata. Siamo sulla strada giusta, ho cercato di stare rilassata il più possibile", aggiunge la toscana delle Fiamme Oro sulla sua gara.

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