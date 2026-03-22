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Furlani d’argento nel lungo ai Mondiali indoor, Baldé conquista l’oro all’ultimo salto con 8.46!

Altra grande prestazione dell'azzurro che a Torun conquista il secondo gradino del podio
1 min
furlaniMondiali indoor
Furlani d’argento nel lungo ai Mondiali indoor, Baldé conquista l’oro all’ultimo salto con 8.46!© Getty Images

Mattia Furlani conquista la medaglia d'argento nel salto in lungo ai mondiali indoor di atletica. A Torun, in Polonia, l'oro a Nanchino 2025 rimedia un'altra grande prestazione saltando 8.39 metri che valgono il secondo gradino del podio dietro il portoghese Gerson Baldé, oro con i suoi 8.46. Bronzo invece per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.31. L'argento di Furlani segue l'oro di Andy Diaz nel salto triplo conquistato venerdì 20.

Il palmarès indoor di Furlani

Queste le medaglie conquistate lunghista classe 2005 ai mondiali indoor:

  • Glasgow 2024: argento (8,22 m)
  • Nanchino 2025: oro (8,30 m)

Questa invece i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti:

  • 8 febbraio 2026, Metz: 8.39 m
  • 16 febbraio 2025, Toruń: 8.37 m
  • 17 febbraio 2024, Ancona: 8.34 m
  • 29 gennaio 2023, Stoccolma: 7.99 m
  • 19 febbraio 2022, Ancona: 7.47 m
  • 9 gennaio 2022, Ancona: 7.47 m

Seguono aggiornamenti.

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