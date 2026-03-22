Furlani d’argento nel lungo ai Mondiali indoor, Baldé conquista l’oro all’ultimo salto con 8.46!

Mattia Furlani conquista la medaglia d'argento nel salto in lungo ai mondiali indoor di atletica. A Torun, in Polonia, l'oro a Nanchino 2025 rimedia un'altra grande prestazione saltando 8.39 metri che valgono il secondo gradino del podio dietro il portoghese Gerson Baldé, oro con i suoi 8.46. Bronzo invece per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov con 8.31. L'argento di Furlani segue l'oro di Andy Diaz nel salto triplo conquistato venerdì 20.
Il palmarès indoor di Furlani
Queste le medaglie conquistate lunghista classe 2005 ai mondiali indoor:
- Glasgow 2024: argento (8,22 m)
- Nanchino 2025: oro (8,30 m)
Questa invece i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti:
- 8 febbraio 2026, Metz: 8.39 m
- 16 febbraio 2025, Toruń: 8.37 m
- 17 febbraio 2024, Ancona: 8.34 m
- 29 gennaio 2023, Stoccolma: 7.99 m
- 19 febbraio 2022, Ancona: 7.47 m
- 9 gennaio 2022, Ancona: 7.47 m
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