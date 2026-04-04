Battocletti nella storia: sgretolato il primato italiano nei 10 km su strada

LILLE (Francia) - Nadia Battocletti sgretola il record italiano dei 10 km su strada. L'azzurra, 25enne di Cles, delle Fiamme Azzurre, ferma il cronometro a 30:08, a un solo secondo dal record europeo. La campionessa del mondo è semplicemente eccezionale: a Lille, in Francia, toglie oltre un minuto al suo primato di 31:10 e sfiora il 30:07 della britannica Megan Keith. L'azzurra ha mancato il podio chiudendo al 4° posto, a trionfare la fuoriclasse keniana Agnes Ngetich in 28:58, seguita dalle etiopi Diriba Chaltu (30:01) e Hirut Meshesha (30:05). Da ricordare che Nadia arrivava all'evento francese senza aver praticamente rifiatato, reduce dal titolo mondiale indoor sui 3000 metri e con una stagione già densissima tra cross e pista

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