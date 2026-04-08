La maratona via dai Mondiali

I Mondiali di Atletica e la maratona prendono strade diverse. World Athletic ha annunciato che la distanza regina resterà nel programma dei Campionati del Mondo di Atletica fino al 2029, ma a partire dal 2030 diventerà una manifestazione autonoma. Una scelta che di primo acchito lascia interdetti, ma che è l’approdo a cui tendeva da anni la federazione internazionale impegnata in un poderoso programma di riforma della disciplina. Tutte le scelte di questi anni vanno