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La maratona via dai Mondiali

Pista e strada ormai divergono. La 1ª edizione del nuovo corso si disputerà nell’iconica Atene
Diego De Ponti
1 min
La maratona via dai Mondiali© Getty Images

I Mondiali di Atletica e la maratona prendono strade diverse. World Athletic ha annunciato che la distanza regina resterà nel programma dei Campionati del Mondo di Atletica fino al 2029, ma a partire dal 2030 diventerà una manifestazione autonoma. Una scelta che di primo acchito lascia interdetti, ma che è l’approdo a cui tendeva da anni la federazione internazionale impegnata in un poderoso programma di riforma della disciplina. Tutte le scelte di questi anni vanno

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