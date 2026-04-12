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Gout Gout meglio di Bolt, record del mondo U20 nei 200: "In Australia abbiamo atleti incredibili"

Il 18enne ferma il crono a 19.67 (vento a favore di 1.7), a pochi decimi dal primato assoluto di 19.19 stabilito dal fuoriclasse giamaicano nel 2009
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Gout Gout meglio di Bolt, record del mondo U20 nei 200: "In Australia abbiamo atleti incredibili"© Getty Images

SYDNEY (Australia) - Record del mondo U20 e miglior crono assoluto dell'anno. Gout Gout vola nei 200 metri ai campionati australiani di atletica leggera: lo sprinter 18enne ha fermato il cronometro a 19.67 (vento a favore di 1.7), a pochi decimi dal primato assoluto di 19.19 stabilito da Usain Bolt nel 2009. Il velocista australiano, classe 2007, si conferma così tra i fenomeni dell'atletica internazionale.

Le parole di Gout Gout

"Aspettavo questo momento" le parole di Gout Gout, che ora è tra i sei atleti che sono riusciti a scendere sotto i 20" non ancora ventenni. Lo stesso Bolt all'età dell'australiano i 200 li correva in 19.94 . Nella stessa gara il 18enne ha chiuso davanti aa Aidan Murphy, che ha corso con il super tempo di 19.88, il secondo migliore dell'anno. "Abbiamo atleti incredibili in Australia e ci stimoliamo a vicenda oltre i limiti. In due sotto i 20 secondi è fantastico", ha concluso.

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