Gout Gout meglio di Bolt, record del mondo U20 nei 200: "In Australia abbiamo atleti incredibili"

Le parole di Gout Gout

"Aspettavo questo momento" le parole di Gout Gout, che ora è tra i sei atleti che sono riusciti a scendere sotto i 20" non ancora ventenni. Lo stesso Bolt all'età dell'australiano i 200 li correva in 19.94 . Nella stessa gara il 18enne ha chiuso davanti aa Aidan Murphy, che ha corso con il super tempo di 19.88, il secondo migliore dell'anno. "Abbiamo atleti incredibili in Australia e ci stimoliamo a vicenda oltre i limiti. In due sotto i 20 secondi è fantastico", ha concluso.