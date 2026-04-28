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‘Sawe corre 200 km Ora sotto l’ora e 59’

Un primato figlio della componente umana e di quella scientifica: "Sabastian è un atleta straordinario"
Daniele Galosso
1 min
SaweBerardelliMaratona
‘Sawe corre 200 km Ora sotto l’ora e 59’© APS

I suoi non sono metodi pane e salame. Pane e thè, al limite, ovvero il menù di Sebastian Sawe, a colazione, prima di correre la maratona di Londra in un’ora, cinquantanove minuti e trenta secondi, prestazione valsa l’iconico abbattimento delle due ore sulla distanza. Ingredienti cui il 31enne keniano ha aggiunto tutto il lavoro scientifico-sperimentale del suo tecnico, e ormai guru mondiale, Claudio Berardelli, bresciano di Passirano, coach a tempo pien

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