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Jacobs torna a gareggiare in Italia, dove e quando: "Obiettivo Olimpiadi 2028"

Il campione olimpico di Tokyo 2020 sarà presente al Meeting Internazionale Città di Savona
2 min

Marcell Jacobs torna a gareggiare in Italia e lo farà al Meeting Internazionale Città di Savona in programma il prossimo 20 maggio. "Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono", ha dichiarato il campione olimpico di Tokyo 2020 in una intervista rilasciata ad 'Athleticon MAG', primo magazine trimestrale che unisce l'arte del fumetto al grande giornalismo sportivo d'autore.

L'obiettivo di Jacobs

Il 'numero zero' della rivista uscirà proprio in coincidenza con la gara ligure. "L’obiettivo sono i Giochi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei: dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100", promette lo sprinter azzurro, che riflettendo sull'eredità dei trionfi passati aggiunge che "dopo Tokyo è cambiata la mentalità della nostra squadra. Prima l’obiettivo era qualificarsi per le Olimpiadi, ora è lottare per le medaglie. Sento la responsabilità di continuare a correre forte e, nonostante le tante difficoltà, sento di poterlo fare".

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