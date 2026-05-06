"Non ha mai conosciuto mia figlia". Tamberi shock sul padre: "Ero in ospedale e lui..."

"Quando è nata mia figlia non ci siamo sentiti e lui non l’ha vista. Gli ho scritto quando è nata, gli ho detto che se avesse voluto vederla, bastava che mi faceva sapere. Però non l’ha vista ancora. Non ha risposto al messaggio. È ancora: Io non penso che mio padre sia una persona cattiva, penso che ci stia male tanto quanto ci sto male io del fatto che non abbia risposto". A dirlo è Gianmarco Tamberi , che ospite del podcast di Gianluca Gazzoli 'BSMT', ha risposto sul travagliato rapporto con il padre Marco , con cui l'oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 (2,37 m) e campione del mondo a Budapest 2023 (2,36 m) ha dichiarato di non parlarsi da oltre due anni. L'altista azzurro ha inoltre ripercorso i momenti più difficli della propria carriera, come la calcolosi delle vie urinarie che lo ha colto pochi giorni prima di iniziare la difesa del titolo ai Giochi di Parigi 2024, dove è riuscito comunque a raggiungere la finale chiudendo però all'11º posto. Così anche ai mondiali di Tokyo 2025, dove non è invece riuscito a competere per la finale a causa dei tre errori a 2,21 m. Questo il racconto di Gimbo: "Sono due anni e mezzo che non ci parliamo, dal momenti in cui lui ha smesso di allenarmi. Era il 2022. Forse per un anno ancora ci siamo parlati; ma parlati sì e no, a mezza bocca e poi non ci siamo più parlati. Io e lui non abbiamo mai avuto un rapporto personale. Lui è stato il mio allenatore per tanti anni, ma mio padre non so fino a quando perché non esisteva un rapporto mio e suo se non era sportivo e non penso che sia stato lo sport".

Tamberi: "Ero in ospedale ma non mi ha scritto"

"Cioè l’ha rovinato di più, ma lo era già così. Già dall’inizio non siamo mai andati d’accordo. Da quando non vivo a Offagna, dove sta lui penso di esserci andato una volta. Poi stavamo a cena fuori quando andavamo alle gare perché stavamo a cena con la gente delle gare. Però non c’è mai stato un rapporto mio e suo che non era sportivo. È quindi quando è finito quello sportivo sono venute anche fuori tutte quelle rabbie che avevo io nei suoi confronti dentro e probabilmente anche lui nei miei confronti dentro e quindi questa cosa mi ha distanziato anche di più".

"Quella è una cosa che forse mi ha fatto anche più male della non risposta del messaggio della nascita di Camilla. Perché so che non rispondendo su Camilla lui ci sta male tanto quanto me che non ricevo il messaggio. Invece su Parigi. Io ero in ospedale, lui sapeva benissimo perché l’avevo vissuto a Rio. Mi ha fatto molto male perché un messaggio me lo aspettavo. Ero in ospedale, stavo malissimo. Era palese che lui dovesse saper il mio stato d’animo. Ci penso, non tutti i giorni".

Tamberi: "L'affetto sempre dietro altro"

"Questo ti fa capire che ci penso abbastanza spesso, però è un pensiero che ormai scorre abbastanza velocemente nella mia testa. C’è una sorta di tristezza veloce. Io penso diverse volte a mio padre effettivamente. Non solo nella mancanza di rapporto; su alcune cosa io ho grande stima di mio padre, dal punto di vista lavorativo ad esempio: è sempre stata una persona molto sveglia, in gambe, brillante. È quini tante volte mi sono trovato a pensare chissà cosa avrebbe fatto papà su sta cosa".

"Dal punto di vista personale è una cosa che mi dispiace, ma dall’altra parte mi rendo conto che mi ha regalato anche una certa serenità non averlo vicino. Mi sentivo molto schiacciato, anche infastidito tante volte da lui. È stato molto bravo a crescermi, a darmi i valori giusti. La parte dell’affetto è sempre stata messa troppo dietro ad altre cose. Io non mi sento in colpa di qualcosa. Penso di aver fatto tanti errori in questi anni, ma non penso che il motivo per cui oggi non parliamo sia colpa mia. A parte lo sport, non c’è qualcosa che ci ha unito tanto".