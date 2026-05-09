La primavera di Nadia: «Voglio andare a tutta»

Mentre Marcell Jacobs sbarca a Roma per cominciare daccapo la sua nuova avventura italiana, Nadia Battocletti regina incontrastata dell’atletica italiana fa il suo esordio oggi a Firenze nel Pegaso Meeting (diretta streaming dalle 16 alle 18.50 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace; in gara anche Leo Fabbri nel peso, Bernardi, Tardioli e Ceccarelli nei 100), dopo aver dominato in lungo e in largo durante l’inverno, conquistando anche l’oro nei 3000 indo