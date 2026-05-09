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La primavera di Nadia: «Voglio andare a tutta»

«Subito un 1500 forte, poi il bis a Rabat davanti a tutta la famiglia. Al Golden Gala l’europeo dei 5000»
Walter Brambilla
1 min
La primavera di Nadia: «Voglio andare a tutta»© Getty Images for European Athletics

Mentre Marcell Jacobs sbarca a Roma per cominciare daccapo la sua nuova avventura italiana, Nadia Battocletti regina incontrastata dell’atletica italiana fa il suo esordio oggi a Firenze nel Pegaso Meeting (diretta streaming dalle 16 alle 18.50 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace; in gara anche Leo Fabbri nel peso, Bernardi, Tardioli e Ceccarelli nei 100), dopo aver dominato in lungo e in largo durante l’inverno, conquistando anche l’oro nei 3000 indo

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