Nadia balla da sola. Salta il primo record 

Cominciamo col dire che un primato italiano, in questo caso dei 1500, non si migliora di certo alla prima uscita stagionale. Se poi la gara viene disputata in un pomeriggio abbastanza caldo, con termometro sopra i 25 gradi e la lepre designata dopo 800 metri lascia la pretendente al suo destino, il record non viene neppure sfiorato. Nadia Battocletti ha corso in perfetta solitudine gli ultimi 700 metri, poco meno di metà gara. Sarebbe stata un’impresa riuscire a centrare l