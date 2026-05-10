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Nadia balla da sola. Salta il primo record 

Non aiutata dalla lepre, Battocletti resta a cinque secondi dal primato italiano dei 1500. Ora il Golden Gala
Walter Brambilla
1 min
battoclettiFabbriAtletica
Nadia balla da sola. Salta il primo record © EPA

Cominciamo col dire che un primato italiano, in questo caso dei 1500, non si migliora di certo alla prima uscita stagionale. Se poi la gara viene disputata in un pomeriggio abbastanza caldo, con termometro sopra i 25 gradi e la lepre designata dopo 800 metri lascia la pretendente al suo destino, il record non viene neppure sfiorato. Nadia Battocletti ha corso in perfetta solitudine gli ultimi 700 metri, poco meno di metà gara. Sarebbe stata un’impresa riuscire a centrare l

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