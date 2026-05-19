Jacobs, fuoco dentro: “Mi è ritornata la voglia di fare fatica. Sinner? Mai incontrato"

Il re è tornato. Domani dopo 243 giorni Marcell Jacobs , medaglia d’oro nei 100 e nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, due volte campione europeo sempre sui 100 metri agli Europei di Monaco ‘22 e di Roma ’24, oltre alla staffetta 4x100, torna in gara. L’ultima sua uscita in pista il 20 settembre dello scorso anno a Tokyo nella staffetta veloce, con il nostro quartetto squalificato in semifinale. La sua assenza ancora da più tempo sulle piste italiane : ultima apparizione al Golden Gala romano il 30 settembre ’24.

Jacobs, da dove ripartiamo?

“Da Savona. Dalla pista magica che guarda il mare, dove ho corso tante volte. Il perché della scelta è presto detto. Alla “Fontanassa” ho gareggiato più volte, a partire dal 2016. Riparto dalle sfide vinte e perse con Filippo Tortu, sino al primato italiano con 9”95 del 2021, anno storico per il sottoscritto, culminato con il doppio oro olimpico. La pista è ottima, il rapporto con l’organizzatore Marco Mura è improntato sull’amicizia. Tutti elementi che mi hanno convinto a esordire nella città ligure”.

È tornato in Italia a Roma dopo tanto tempo, l’ha trovata cambiata?

“No. Io mi adatto in ogni posto, mi piace Roma, tra l’altro mi fa piacere anche essere riconosciuto in città. Mi trovo bene anche negli States. Ho lasciato Jacksonville e mi sono trasferito a Miami, dove vivono molti italiani e si parla lo spagnolo. Resterò in Italia per la stagione, facendo la spola tra Roma e Desenzano dove vivono mia madre e i miei fratelli. Sul Lago di Garda potrò anche seguire la mia Academy, una struttura dedicata allo sport per formare nuovi talenti, con molti ragazzini che vi prendono parte”.

Torniamo alla gara di domani. Conosce il suo avversario, Ronal Longa, giovane velocista colombiano del 2004 da 9”96 (record personale) realizzato lo scorso anno sulla pista di Savona?

“Lui stesso mi ha contattato più volte scrivendo: the king is back. So chi è, ma non l’ho mai visto e sfidato”.