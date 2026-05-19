Jacobs, fuoco dentro: “Mi è ritornata la voglia di fare fatica. Sinner? Mai incontrato"

Il re è tornato. Domani dopo 243 giorni Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 e nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, due volte campione europeo sempre sui 100 metri agli Europei di Monaco ‘22 e di Roma ’24, oltre alla staffetta 4x100, torna in gara. L’ultima sua uscita in pista il 20 settembre dello scorso anno a Tokyo nella staffetta veloce, con il nostro quartetto squalificato in semifinale. La sua assenza ancora da più tempo sulle piste italiane: ultima apparizione al Golden Gala romano il 30 settembre ’24.
Jacobs, da dove ripartiamo?
“Da Savona. Dalla pista magica che guarda il mare, dove ho corso tante volte. Il perché della scelta è presto detto. Alla “Fontanassa” ho gareggiato più volte, a partire dal 2016. Riparto dalle sfide vinte e perse con Filippo Tortu, sino al primato italiano con 9”95 del 2021, anno storico per il sottoscritto, culminato con il doppio oro olimpico. La pista è ottima, il rapporto con l’organizzatore Marco Mura è improntato sull’amicizia. Tutti elementi che mi hanno convinto a esordire nella città ligure”.
È tornato in Italia a Roma dopo tanto tempo, l’ha trovata cambiata?
“No. Io mi adatto in ogni posto, mi piace Roma, tra l’altro mi fa piacere anche essere riconosciuto in città. Mi trovo bene anche negli States. Ho lasciato Jacksonville e mi sono trasferito a Miami, dove vivono molti italiani e si parla lo spagnolo. Resterò in Italia per la stagione, facendo la spola tra Roma e Desenzano dove vivono mia madre e i miei fratelli. Sul Lago di Garda potrò anche seguire la mia Academy, una struttura dedicata allo sport per formare nuovi talenti, con molti ragazzini che vi prendono parte”.
Torniamo alla gara di domani. Conosce il suo avversario, Ronal Longa, giovane velocista colombiano del 2004 da 9”96 (record personale) realizzato lo scorso anno sulla pista di Savona?
“Lui stesso mi ha contattato più volte scrivendo: the king is back. So chi è, ma non l’ho mai visto e sfidato”.
"Tornata la voglia di fatica"
Dopo Savona, è atteso al Golden Gala il 4 giugno. All’Olimpico lo spartito sarà completamente diverso. Si va da Noah Lyles a Letsile Tebogo, da Jeremy Azu a Kenny Bednarek, per finire da Akani Simbine ed Ackeem Blake.
“Io ho intrapreso una strada e non ho alcuna intenzione di modificare il percorso, mi sono focalizzato su me stesso non su una singola gara, non mi interessa più di tanto il risultato. Mi spiego meglio, il mio scopo è di conquistare il terzo oro consecutivo ai Campionati Europei di Birmingham in agosto. Vincendo il terzo titolo continentale eguaglierei due mostri sacri come Valery Borzov e Linford Christie. Tra i nomi citati non ci si deve scordare del giovane statunitense Jordan Anthony oro mondiale in inverno sui 60 indoor, un ragazzo interessantissimo, mi piace un sacco. Dopo Roma mi vedrete in altre tappe della Diamond League”.
Il suo tecnico Paolo Camossi ha detto che lei sente ancora il fuoco dentro...
“Sì, confermo. Mi è ritornata la voglia di fare fatica e lavorare. Dopo Tokyo avevo avuto qualche dubbio che ho fugato in primis con me stesso, ho ripreso a lavorare con molta voglia”.
Ha seguito i Mondiali di staffetta a Gaborone in Botswana all’inizio di maggio?
“Sì, qualcosa ho visto, più che altro la nostra 4x100”. Una tristezza, certo. Ma non è affatto facile mettere insieme in quartetto che possa dare ottimi risultati come li abbiamo fatti sia a Tokyo che a Roma. Occorre lavorare, occorre rodare i cambi, ci vuole del tempo”.
"Sempre pronto per la staffetta"
Lei si dichiara disponibile per farne parte? Dopo la delusione di non aver centrato la finale a Tokyo lo scorso anno a settembre, adombrò la possibilità di non prendervi parte. Poi cambiò idea, ma finì con la squalifica del nostro quartetto.
“Io sono sempre stato disponibile per la staffetta, lo sarò anche quest’anno”.
Al suo ritorno in Italia ha avuto modo di confrontarsi con il gotha della Federazione: il presidente Stefano Mei, il dt Antonio La Torre, il responsabile della velocità Filippo Di Mulo?
“Per ora ho visto solo il Presidente in occasione della presentazione ufficiale del Golden Gala”.
Lei posta molti allenamenti sui social. Le vediamo spesso mentre fatica in palestra, partenze dai blocchi, lanciati in curva e in rettilineo. In settimana l’abbiamo vista con la maglia della Roma con il numero 94.
“La maglia dei giallorossi perché tifo per loro, ho pure portato fortuna alla squadra di Gasperini, ho seguito il derby con la Lazio vinto 2-0. Il 94 è l’anno della mia nascita, lo ritengo un numero fortunato”.
Domenica nella capitale oltre al derby si è giocata la finale degli open d’Italia di tennis vinto da Jannik Sinner. Lo conosce?
“Non l’ho mai incontrato. Seguo e vedo tutti i suoi successi, è l’atleta che in questo momento rappresenta lo sport italiano”.
Il re è tornato. Domani dopo 243 giorni Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 e nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, due volte campione europeo sempre sui 100 metri agli Europei di Monaco ‘22 e di Roma ’24, oltre alla staffetta 4x100, torna in gara. L’ultima sua uscita in pista il 20 settembre dello scorso anno a Tokyo nella staffetta veloce, con il nostro quartetto squalificato in semifinale. La sua assenza ancora da più tempo sulle piste italiane: ultima apparizione al Golden Gala romano il 30 settembre ’24.
Jacobs, da dove ripartiamo?
“Da Savona. Dalla pista magica che guarda il mare, dove ho corso tante volte. Il perché della scelta è presto detto. Alla “Fontanassa” ho gareggiato più volte, a partire dal 2016. Riparto dalle sfide vinte e perse con Filippo Tortu, sino al primato italiano con 9”95 del 2021, anno storico per il sottoscritto, culminato con il doppio oro olimpico. La pista è ottima, il rapporto con l’organizzatore Marco Mura è improntato sull’amicizia. Tutti elementi che mi hanno convinto a esordire nella città ligure”.
È tornato in Italia a Roma dopo tanto tempo, l’ha trovata cambiata?
“No. Io mi adatto in ogni posto, mi piace Roma, tra l’altro mi fa piacere anche essere riconosciuto in città. Mi trovo bene anche negli States. Ho lasciato Jacksonville e mi sono trasferito a Miami, dove vivono molti italiani e si parla lo spagnolo. Resterò in Italia per la stagione, facendo la spola tra Roma e Desenzano dove vivono mia madre e i miei fratelli. Sul Lago di Garda potrò anche seguire la mia Academy, una struttura dedicata allo sport per formare nuovi talenti, con molti ragazzini che vi prendono parte”.
Torniamo alla gara di domani. Conosce il suo avversario, Ronal Longa, giovane velocista colombiano del 2004 da 9”96 (record personale) realizzato lo scorso anno sulla pista di Savona?
“Lui stesso mi ha contattato più volte scrivendo: the king is back. So chi è, ma non l’ho mai visto e sfidato”.