Mattia Furlani shock, scivola e poi esce in barella dopo un salto nella Diamond League: cos'è successo

Già ha fatto danni in altre occasioni, ieri la maledetta asse di battuta ha mietuto un’altra vittima. Questa volta a farne le spese il talento dell’atletica italiana Mattia Furlani . L’azzurro, in gara a Xiamen (Cina) nella seconda tappa della Diamond League , al quarto salto, dopo una rincorsa eseguita come sempre velocissima a ginocchia alte, è scivolato sull’asse di battuta . Dopo un volo contorto è piombato nella buca sabbiosa tenendosi il bicipite della gamba destra . Immediatamente soccorso, Furlani ha avuto bisogno della barella per uscire dal campo .

Le condizioni di Furlani: possibile lesione e forfait al Golden Gala

Un vero peccato. L’azzurro sino a quel momento si trovava in terza posizione con 8,28. Mattia aveva iniziato con un 8,07, proseguito con 8,13 e poi 8,28. Considerando che lo specialista del salto in lungo, oro lo scorso anno a Tokyo, è capace di offrire il meglio di sé proprio negli assalti finali, lo sconforto per l’infortunio è ancora maggiore. Per avere responsi esatti sull’entità del danno al bicipite femorale occorrerà una risonanza magnetica che verrà effettuata al suo rientro in Italia, molto probabilmente domani, anche se i primi accertamenti parlano di una lesione di primo grado al muscolo della coscia. Un fatto ad ogni buon conto è certo: salterà il Golden Gala.

Tentoglou domina il lungo, Chilà oltre gli otto metri a Castelporziano

La gara ha visto il rientro alla grande di Miltiadis Tentoglu. Il greco, che già a Creta, prima gara all’aperto, era stato misurato 8,21, ha iniziato con un 8,27, un nullo poi al terzo tentativo è atterrato nella sabbia a 8,46. Si è fermato. Toccava agli altri inseguire. Il giamaicano Tajay Gayle, secondo con 8,32, terzo il bulgaro Bozhidar Sarabuyokov con 8,29. A proposito di salto in lungo (venerdì) a Castelporziano Gabriele Chilà per la quarta volta in carriera è atterrato oltre gli 8 metri, esattamente 8,24, peccato per il vento fuori norma di un’inezia: +2,1.

Diamond League Xiamen: Fabbri delude, Omanyala vince i 100 metri

Nel secondo atto del circuito diamantifero era presente anche Leonardo Fabbri. Tre nulli per il gigante fiorentino che forse ha osato troppo: a Savona (mercoledì) e due giorni dopo in Cina. L’occasione era anche per vedere all’opera Ryan Crouser, statunitense che non ha rivali da anni nel mondo. Crouser si è classificato solo terzo con 21.41, prova vinta dal giamaicano Rajindra Campbell con 22.34. Con il termometro a circa 30 gradi nessuna difficoltà per gli sprinter, in una sorta di rivincita di Shanghai di una settimana prima. L’ha spuntata il keniano Ferdinand Omanyala con un probante 9”94 (+0,2), davanti a Leotleta (Sudafrica) 10”00 e Bromel (Usa) 10”03. Interessanti i 100 hs donne vinti dalla statunitense Russell Masai (12”14) mondiale stagionale, oltre al giavellotto della cinese Yan Ziyi scagliato a 71,74 primato mondiale under 20.