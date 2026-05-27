"L’azzurro è un viaggio. Insegnerò il suo valore"

Dare motivazioni, dare consapevolezza agli atleti e alle atlete delle Nazionali giovanili azzurre. Da questo intento è nato il nuovo progetto di incontri formativi e motivazionali per i giovani talenti. Un percorso di crescita basato su un ciclo di quattro incontri formativi e motivazionali, durante i vari collegiali del 2026. I workshop toccheranno macro-aree tematiche fondamentali: la gestione della comunicazione digitale con l’ex giocatore Matteo Piano, l’analisi