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"L’azzurro è un viaggio. Insegnerò il suo valore"

L’ex campione Bertoli tra i motivatori delle le Nazionali giovanili
Diego De Ponti
1 min
BertoliGalliPiano
"L’azzurro è un viaggio. Insegnerò il suo valore"

Dare motivazioni, dare consapevolezza agli atleti e alle atlete delle Nazionali giovanili azzurre. Da questo intento è nato il nuovo progetto di incontri formativi e motivazionali per i giovani talenti. Un percorso di crescita basato su un ciclo di quattro incontri formativi e motivazionali, durante i vari collegiali del 2026. I workshop toccheranno macro-aree tematiche fondamentali: la gestione della comunicazione digitale con l’ex giocatore Matteo Piano, l’analisi

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