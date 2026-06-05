Jacobs riparte e lancia la proposta in diretta tv: cosa ci dice l’ultimo crono sui 100 metri

E alla fine della serata la gara regina: i 100. Nove uomini veloci al via. Marcel Jacobs è in quinta corsia, stagionale di 10”01 ventoso di Savona, l’unica sua uscita dopo 243 giorni dall’ultimo impegno e il suo ritorno in Italia alla corte Paolo Camossi. In sesta il campione olimpico di Parigi, l’americano Noah Lyles, quest’anno 9”95, gran favorito della gara. In terza il campione olimpico dei 200 Letsile Tebogo, sprinter del Botswana 10”10. Accanto a Marcel in quarta corsia si è accomodato dietro ai blocchi di partenza Jordan Anthony, esile statunitense campione mondiale indoor 9”91. Poi ci sono anche Akani Simbine, sudafricano con 9”98, e Ferdinand Omanyala, keniano, quest’anno ha fermato i cronometri a 9”94, il miglior tempo nel lotto dei partenti che comprende anche il camerunense Emmanuel Eseme (10”01), il giamaicano Ackeem Blake (9”99) e il britannico Jeremiah Azu (10”15). Allo sparo filano via tutti veloci, a metà spunta Lyles che s’impone in 9”88 (+0,4), miglior prestazione mondiale stagionale. Jacobs è ottimo quinto in 9”99, crono che forse in pochi se lo attendevano. Un Marcell ritrovato. «Ho migliorato dopo Savona, sonno sulla strada giusta: Mi auguro un Mondiale a Roma nel 2029 per chiudere alla grande qui dopo le Olimpiadi di Los Angeles».
I tre acuti azzurri
Tre azzurri sugli scudi ieri sera che si portano a casa una splendida vittoria nel circuito dei diamanti: Andy Diaz, Leo Fabbri e Matteo Sioli. Non è arrivato il mondiale di triplo (18,29) da parte di Andy Diaz, ma l’italo-cubano allenato da Fabrizio Donato vince alla grande con un sontuoso 17,59. Lontani gli altri: Jordan Scott, il temibile giamaicano si arena a 17,33. Diaz è partito con un nullo poi 17,58 (regalando 62 cm all’asse di battuta!). Un altro salto non valido, un “passo” e il 17,59 che lo porta al primo posto. «Sì, lo valgo il primato, la stagione è lunga…». Leo il gigante gentile si mette dietro due mostri sacri come Joe Kovacs e Ryan Crouser, scagliando la palla di ferro a 22,14 alla terza prova. Una vittoria che il pesista fiorentino merita tutta: «Volevo dare delle emozioni specie ai tanti bimbi presenti, sono un emotivo lo so, faccio gare brutte e altre belle, questa sera molto bene, c’era un’atmosfera fantastica». Matteo Sioli apre le vittorie italiane con 2,28 in un contesto di salto in alto non elevatissimo, ma è una vittoria che conta moltissimo all’esordio stagionale. I 2,28 alla terza prova, poi l’inutile assalto a 2,31. Carta sicura per gli Europei di agosto.
Delusione Battocletti
C’era molta attesa per i 5000. Nadia Battocletti, accolta dal pubblico con un’ovazione dopo un inverno concluso col mondiale indoor nei 3000 aveva nel mirino il primato europeo. Purtroppo qualcosa stavolta non ha funzionato a partire da metà gara è scivolata lentamente dietro. Bocca aperta, sguardo perso, Nadia perdeva metri su metri e giungeva lontana dalle prime in 14’40”03 (13ª), nella vinta col mondiale stagionale dall’etiope Likina Amebaw in 14’18”41. Con le lacrime agli occhi Nadia ammetteva: «Di più non potevo fare, sono cose che capitano, da questa prova debbo ripartire». Nadia avrebbe potuto ritirarsi, invece caparbiamente ha concluso: «Serve anche questo». È solo questione di tempo, ma Francesco Pernici ormai ha nel mirino l’antichissimo record italiano di March Fiasconaro (1’43”7) negli 800 che risale al 1973. Il “camuno” ad ogni uscita sfiora il primato ieri sera ha lottato alla grande contro il francese Tual (1’43”66) e l’irlandese English (1’43”80) giungendo terzo in 1’43”97. Il Golden Gala si era aperto sotto i migliori auspici con una gran spallata nel giavellotto dall’astro nascente della disciplina Rumesh Taranga Pathirage (23 anni) che ha scagliato l’attrezzo a 92,62 (alla seconda prova). L’atleta dello Sri-Lanka centra la seconda miglior misura mai realizzata in Diamond League e ottava prestazione all-time. È anche il lancio più lungo al mondo dalla finale olimpica di Parigi (92,97) e il miglior lancio mai realizzato sul suolo italiano.
E alla fine della serata la gara regina: i 100. Nove uomini veloci al via. Marcel Jacobs è in quinta corsia, stagionale di 10”01 ventoso di Savona, l’unica sua uscita dopo 243 giorni dall’ultimo impegno e il suo ritorno in Italia alla corte Paolo Camossi. In sesta il campione olimpico di Parigi, l’americano Noah Lyles, quest’anno 9”95, gran favorito della gara. In terza il campione olimpico dei 200 Letsile Tebogo, sprinter del Botswana 10”10. Accanto a Marcel in quarta corsia si è accomodato dietro ai blocchi di partenza Jordan Anthony, esile statunitense campione mondiale indoor 9”91. Poi ci sono anche Akani Simbine, sudafricano con 9”98, e Ferdinand Omanyala, keniano, quest’anno ha fermato i cronometri a 9”94, il miglior tempo nel lotto dei partenti che comprende anche il camerunense Emmanuel Eseme (10”01), il giamaicano Ackeem Blake (9”99) e il britannico Jeremiah Azu (10”15). Allo sparo filano via tutti veloci, a metà spunta Lyles che s’impone in 9”88 (+0,4), miglior prestazione mondiale stagionale. Jacobs è ottimo quinto in 9”99, crono che forse in pochi se lo attendevano. Un Marcell ritrovato. «Ho migliorato dopo Savona, sonno sulla strada giusta: Mi auguro un Mondiale a Roma nel 2029 per chiudere alla grande qui dopo le Olimpiadi di Los Angeles».