Jacobs riparte e lancia la proposta in diretta tv: cosa ci dice l’ultimo crono sui 100 metri

Delusione Battocletti

C’era molta attesa per i 5000. Nadia Battocletti, accolta dal pubblico con un’ovazione dopo un inverno concluso col mondiale indoor nei 3000 aveva nel mirino il primato europeo. Purtroppo qualcosa stavolta non ha funzionato a partire da metà gara è scivolata lentamente dietro. Bocca aperta, sguardo perso, Nadia perdeva metri su metri e giungeva lontana dalle prime in 14’40”03 (13ª), nella vinta col mondiale stagionale dall’etiope Likina Amebaw in 14’18”41. Con le lacrime agli occhi Nadia ammetteva: «Di più non potevo fare, sono cose che capitano, da questa prova debbo ripartire». Nadia avrebbe potuto ritirarsi, invece caparbiamente ha concluso: «Serve anche questo». È solo questione di tempo, ma Francesco Pernici ormai ha nel mirino l’antichissimo record italiano di March Fiasconaro (1’43”7) negli 800 che risale al 1973. Il “camuno” ad ogni uscita sfiora il primato ieri sera ha lottato alla grande contro il francese Tual (1’43”66) e l’irlandese English (1’43”80) giungendo terzo in 1’43”97. Il Golden Gala si era aperto sotto i migliori auspici con una gran spallata nel giavellotto dall’astro nascente della disciplina Rumesh Taranga Pathirage (23 anni) che ha scagliato l’attrezzo a 92,62 (alla seconda prova). L’atleta dello Sri-Lanka centra la seconda miglior misura mai realizzata in Diamond League e ottava prestazione all-time. È anche il lancio più lungo al mondo dalla finale olimpica di Parigi (92,97) e il miglior lancio mai realizzato sul suolo italiano.