Schwazer è innocente, c'è una terza provetta che lo dimostra

Arrivano sempre cattive notizie dalla Germania per Alex Schwazer . Dieci anni e sei mesi fa, la manipolazione delle provette nel tragitto che le portò da Racines al laboratorio di Colonia, messa nero su bianco dall'ordinanza del gip di Merano, Walter Pelino, il quale, era il 18 febbraio 2021, archiviò le accuse penali di doping per " non aver commesso il fatto ", stabilendo come le provette furono manomesse per incastrare l'atleta. Tuttavia, cieche e ipocrite né la Wada né la federazione internazionale di atletica leggera riconobbero il verdetto di un tribunale della Repubblica italiana e fu così che l'olimpionico di Pechino perse tre edizioni dei Giochi (Rio, Tokyo, Parigi). Adesso, la Nada tedesca ha sospeso Schwazer per una presunta positività all'epo che sarebbe stata riscontrata il 26 aprile scorso, in occasione dei campionati tedeschi, stravinti stabilendo il nuovo record italiano della maratona di marcia (3h01'55). La presunzione di positività e il condizionale sono indispensabili quando si parla degli opachi controlli ai quali è stato sottoposto il campione altoatesino nell'arco della sua carriera.

La terza provetta

Assistito da Gerhard Brandstätter e da Giulia Mancini, suoi storici avvocato e manager, nel pomeriggio Alex ha subito proclamato la sua innocenza, riaffermata dal professor Sandro Donati, già suo allenatore e presente a Francoforte, campione mondiale del vero antidoping e, per questo, ferocemente avversato dalla Wada. Proprio Donati, quel 26 aprile è riuscito a farsi consegnare una terza provetta di urine dai controllori in azione. Le controanalisi delle provette A e B sono già state richieste, a condizione che venga analizzata anche la provetta C che può dimostrare l'assoluta innocenza dell'atleta. Anche perché, ha sottolineato Brandstätter, "Alex era stato avvisato da tutti, anche da noi. Se rientri, rischi un incidente da qualche parte. Tutti quelli presenti, tutti quelli che ci ascoltano: Alex è andato serenamente al campionato tedesco sapendo che ci fosse il controllo antidoping perché era tranquillo e sereno. Però che non ci fosse fiducia in Schwazer, lo dimostra il fatto che a Francoforte sia stata chiesta una terza provetta di urina e di sangue. Se l'antidoping tedesco vuole la verità, deve analizzare anche la terza provetta di urina". Se ciò non verrà fatto, avremo la prova provata dell'indegna persecuzione di cui Schwazer è bersaglio dal mattino di quel Capodanno 2016. Da allora, troppa gente annidata nel sistema dell'antidoping voleva che il marciatore più forte del mondo non gareggiasse più.

L'addio all'atletica

Alex ha commentato: "Dopo Rio, ho passato anni e anni a leggere le memorie, a cercare di controbattere, a sfinirmi perché le provette non venivano mandate. Io questa roba non la voglio più fare. Basta. Non voglio mettere a rischio la mia vita, da uomo, da marito, da padre. Dello sportivo non me ne frega più nulla. Possono fare quello che vogliono. Ognuno ha un limite di sopportazione, dove si può arrivare. Io ci sono già andato vicino un paio di volte. Non voglio più rivivere queste robe. Chiudo qui. Non dovete stare male, probabilmente nello sport io non ci posso più stare. Io sono contento della mia vita. Credo che un innocente si possa ritenere molto fortunato nella vita. Non siate tristi". Non siamo tristi Alex, siamo incazzati neri contro questa nuova assurda vicenda. Ma non sei solo, Alex. Non sei solo.