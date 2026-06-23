"Spiazzato, non capisco". Abodi in difficoltà sul nuovo caso Schwazer: "C'è bisogno di..."

"Sono spiazzato perché non riesco a comprendere. Non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Credo che di fronte ad una situazione di questo tipo così grave dopo i precedenti si ha bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura delle agenzie". A dirlo è il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi , che intervenuto a margine dell'evento 'Bando Oratori 2026 - Investire nei giovani, costruire comunità. Dalle idee ai progetti', tenutosi martedì 23 giugno in Senato, ha risposto sul nuovo caso doping che ha interessato Alex Schwazer , contro cui l'Agenzia nazionale antidoping tedesca (Nada) ha aperto un procedimento in seguito alla presunta positività alla eritropoietina (Epo) - sostanza catalogata S.2 nella lista delle sostanze proibite dell'Agenzia mondiale antidoping - rilevata durante i controlli a cui il marciatore classe 1984 si è sottoposto in occasione dei campionati tedeschi del 27 aprile scorso. Una prova dominata dal campione azzurro, che ha tagliato il traguardo registrando il miglior tempo italiano sulla distanza. Per lui, la Nada ha previsto una sospensione temporanea nonché presentato denuncia presso la procura competente in materia di antidoping. Qualora Schwazer fosse giudicato colpevole, il rischio potrebbe essere quello della radiazione definitiva dall'attività agonistica: un provvedimento di cui si conoscono ben pochi precedenti.

Abodi: "Malagò? I fatti fanno la differenza, non le persone"

Abodi ha inoltre risposto sull'esito delle elezioni presidenziali della Figc, che ha vinto vincere l'ex presidente del Coni Giovanni Malagò: "La differenza non la fanno solo le persone ma le cose che fanno. Sarà quindi fondamentale vedere nei primi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente. Le cose da fare si sanno quali sono, la differenza sarà tra farle e non farle. Normale che il ministro senta il presidente appena eletto, è una forma di rispetto. Ci vedremo giovedì, io ascolterò le priorità e quello che verrà richiesto, anche se le conosco molto bene. Io credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti e di realizzare le riforme, da parte nostra le condizioni ci sono sempre state. Non possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio”, prosegue poi Abodi. Mentre sulla scelta di confermare tutto il consiglio federale il ministro sottolinea come “sarà fondamentale quello che succederà nei fatti concreti. Sarò felice di sorprendermi che lo stesso consiglio federale riuscirà a produrre risultati diversi rispetto al passato".

Abodi: "1% al calcio femminile atto forte"

Cos' invece sulla decisione di destinare l'1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla Figc al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile: "Non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al calcio femminile l'1%, quello che poi nelle dichiarazioni spesso si dice ma nei fatti non si fa. Credo che questo passo fatto andasse fatto già quando venne riconosciuto il professionismo, perché senza le risorse a supporto il professionismo è solo demagogia. E io invece credo che alla concretezza. Non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio tutti sui provvedimenti del Governo, in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti; a me interessa costruire, creare valore e risolvere problemi, perché lo dobbiamo al calcio in generale e agli appassionati. Ho avuto la sensazione di una autoreferenzialità da parte del calcio che va superata".