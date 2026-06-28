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Jacobs brilla in Diamond League a Parigi: 3° nei 100 con un ottimo 9.96. Vince Bromell davanti a Lyles

Il velocista azzurro realizza una bella prestazione firmando il suo season-best in vista degli Europei
1 min
Jacobs
Jacobs brilla in Diamond League a Parigi: 3° nei 100 con un ottimo 9.96. Vince Bromell davanti a Lyles © APS
PARIGI (Francia) - Un ottimo Marcell Jacobs ottiene il terzo posto nei 100 metri nell'ottava tappa della Wanda Diamond League 2026 tenutasi a Charlety, con l'ottimo tempo di 9"96. Per l'azzurro, campione olimpico a Tokyo, è la miglior prestazione stagionale e un ottimo viatico in vista degli Europei di Birmingham ad agosto. La vittoria è andata a sorpresa all'americano Trayvon Bromell che in ottava corsia ha corso in 9"91, battuto il grande favorito e campione olimpico in carica l'americano Noah Lyles (autore di una brutta partenza) in 9"92.
Dopo l'appuntamento in Diamond League, l'agenda di Jacobs lo vedràecorrerà al Raiffeisen Austrian Open, tappa del World Athletics Continental Tour (Silver), che va in scena a Eisenstadt, in Austria, mercoledì 1° luglio.
 

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