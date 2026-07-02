Jacobs mostruoso, mai così veloce: 9”67 ma il tempo non è omologabile

Il vento è stato impetuoso, fuori norma, superiore ai 2 metri, ma da quant’è che non si vedeva un Marcell Jacobs in queste condizioni? Forse dalla finale delle Olimpiadi di Parigi (9”85)? O addirittura prima ancora? Ieri sera si è rivisto il Marcell sciolto e rilassato ad Eisenstadt in Austria, pochi chilometri a sud di Vienna, mostrando un’ottima partenza, una la facilità di corsa e di approccio all’evento che non si vedeva da tempo. La finale disputata alle 22 con clima impietoso e un vento micidiale, che soffiava alle spalle degli atleti, ha fatto registrare crono impensabili: Marcell ha vinto battendo l’inglese Romell Glave con un crono che non aveva mai visto: 9”67 con un vento a favore di 4,1. Sorrideva Marcell accortosi del crono realizzato, ma comunque sta dimostrando di correre veramente forte. Allo sparo quasi perfetto, non ha permesso a nessuno di mettergli il naso davanti, negli ultimi metri ha leggermente incrementato il vantaggio sul britannico che ha chiuso in 9”76. La batteria se l’era bevuta in 9”84 (+2,3). Non è che gli altri siano andati troppo più lenti il britannico Romell Glave 9”76, il tedesco Owen Ansah 10”00, il redivivo sudafricano, primatista del mondo dei 400 Wayde Van Niekerk, terzo in 9”83.

Si è rivisto anche Tortu

L’Austria Open di atletica ha subito un ritardo nelle gare per un temporale che ha danneggiato un po’ tutto. Pioggia e vento non sono amici dell’atletica, specie per chi corre le gare veloci. Il meeting austriaco era una sorta di test sia per Marcell Jacobs, dopo le due ottime prove a Roma (9”99) e a Parigi (9”96), prima degli assoluti sono previste altre due uscite nei 100. Prima di Marcell si è rivisto in gara dopo l’infortunio patito questo inverno nel corso della sua unica uscita in quel di Magglingen (Svizzera) in una gara indoor, Filippo Tortu. L’azzurro si è schierato nei 200 m. Filippo si è piazzato al secondo posto chiudendo in 20”68, il vento che soffiava alle spalle degli atleti era impetuoso +3,3. Filippo all’avvio non si è mosso affatto male. Ha costruito una discreta curva, poi nel rettilineo è stato sopravanzato dal tedesco Joshua Hartmann (20”33), ha lasciato dietro di sé il canadese Brendon Rodney (20”71) e il britannico Nethaneel Mitchel Blake (20”75). Tutto sommato più che discreto il suo ritorno anche se c’è da lavorare ancora parecchio, tant’è che lo sprinter conta di mettere in calendario un altro 200 per costruire una base di tenuta in vista degli Europei.