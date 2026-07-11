L'Italia spera col volo di Tamberi

Gimbo è tornato. E, insomma, non è già cosa da poco. Dopo 299 giorni di astinenza dalle competizioni ufficiali, Gianmarco Tamberi ha ricominciato, ieri sera, a saltare sul mondo. Gli sarà sembrato di affrontare una delle dodici fatiche di Ercole, causa ruggine per la lunga inattività. Non a caso, forse forse, il saltatore marchigiano ha scelto proprio il Meeting Herculis, denominazione che richiama da vicino la figura mitologica romana, in q