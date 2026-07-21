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Furlani: "Record italiano Howe? Ci penso tantissimo, magari a Birmingham l'occasione adatta per..."

Mattia salta gli Assoluti per recuperare dall'infortunio, pensando al rientro fa il tifo per Antonelli e la Roma: ecco le sue parole
2 min
furlaniHoweBirmingham

"Il mio percorso di recupero, dopo l'infortunio, è in una buona fase ma ho bisogno di tempo. Sono in un periodo di crescita, non sono al top della forma. Adesso, passo dopo passo, cercherò la condizione migliore per gli Europei". Così Mattia Furlani, dal Giffoni Film Festival, ai microfoni di Sky Sport, già proiettato verso la kermesse continentale di Bimingham, in scena dal 10 al 16 agosto. "Purtroppo non ci sarò agli Assoluti di questo weekend. Mi sarebbe piaciuto esserci, alla mia prima da campione del mondo davanti al pubblico italiano ma ho bisogno di allenarmi", ha aggiunto Furlani.

Il record di Howe, Antonelli e la Roma

"Il record italiano di Andrew Howe? E' un obiettivo al quale penso tantissimo. Dopo l'inizio di stagione pensavo di poterlo avvicinare sempre più col picco di forma. Magari a Birmingham sarà l'occasione adatta per centrare questo obiettivo", ha detto ancora l'azzurro. "Sono contento per tutto quello che sta facendo Kimi Antonelli nella Formula 1. Lo vedo come un idolo, seguo il suo percorso e amo il suo sport. Ci sentiamo sui social e spero che possa centrare sempre più traguardi. La Roma? E' una grande gioia tornare alla stadio e vedere la Champions. Il mercato è aperto e si vedono troppi nomi. Aspettiamo le notizie ufficiali e speriamo in una squadra sempre più forte", ha concluso Furlani, grande tifoso di Formula 1 e soprattutto di calcio e del team giallorosso.

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