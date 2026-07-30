Giochi del Mediterraneo 2026: svelati i portabandiera dell'Italia a Taranto

Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell’Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La pugile campana e il velocista lombardo - rendono noto gli organizzatori - guideranno la squadra azzurra nella Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. L'Italia Team è pronta a una grande festa dello sport che unirà atleti e delegazioni da tutto il Mediterraneo.
Italia leader dei Giochi
Alzato il sipario dello Iacovone, l'Italia punterà anzitutto a eguagliare il primato di 48 ori su 159 medaglie conquistati nel 2022 a Orano, Algeria. Gli azzurri puntano inoltre a consolidare la leadership del medagliere assoluto dei Giochi del Mediterraneo, con 924 ori (su 2462 medaglie) contro i 652 della Francia (su 1821) e le 386 della Turchia (su 970).