Giochi del Mediterraneo 2026: svelati i portabandiera dell'Italia a Taranto

Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell’Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La pugile campana e il velocista lombardo - rendono noto gli organizzatori - guideranno la squadra azzurra nella Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. L'Italia Team è pronta a una grande festa dello sport che unirà atleti e delegazioni da tutto il Mediterraneo.