"Doualla in pista, serve l'impresa"

La spedizione azzurra per i mondiali Under 20 in programma da questa sera a domenica a Eugene (Oregon) è sbarcata negli Usa, forte oltre 64 unità e 23 tra tecnici federali e personali. Una task force, guidata da Tonino Andreozzi, tecnico di trentennale esperienza in Federazione e in sella come direttore tecnico del settore giovanile, succeduto ad Augusto D’Agostino, salvo la parentesi (’13 e il ’18) quando fu vice di Stefano Baldini. «