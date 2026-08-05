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"Doualla in pista, serve l'impresa"

Atletica, Mondiali U.20 a Eugene con 64 azzurri: le aprole del ct Andreozzi
Walter Brambilla
1 min
"Doualla in pista, serve l'impresa"© ANSA

La spedizione azzurra per i mondiali Under 20 in programma da questa sera a domenica a Eugene (Oregon) è sbarcata negli Usa, forte oltre 64 unità e 23 tra tecnici federali e personali. Una task force, guidata da Tonino Andreozzi, tecnico di trentennale esperienza in Federazione e in sella come direttore tecnico del settore giovanile, succeduto ad Augusto D’Agostino, salvo la parentesi (’13 e il ’18) quando fu vice di Stefano Baldini. «

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