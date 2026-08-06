“Tamberi non è spacciato, Sioli è la carta da giocare”

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Forse più in forma di così l’abbiamo visto solo nel 1986 a Stoccarda (Europei) quando vinse i 10 mila battendo in volata Alberto Cova e Totò Antibo. Il presidente della Federatletica Stefano Mei (giacca e cravatta d’ordinanza, come sempre, nonostante la canicola) &
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