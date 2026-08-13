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Italia, record per Frattini agli Europei di Atletica: primo azzurro in finale dopo 44 anni

Il giavellottista italiano fa sognare la Nazionale con una misura superiore agli ottanta metri al terzo lancio
2 min
EuropeiAtleticaFrattini

Dopo 44 anni Giovanni Frattini riporta l'Italia in finale agli Europei di atletica nel lancio del giavellotto. L'azzurro centra una misura superiore agli ottanta metri, ovvero 80,54 (miglior lancio della stagione), e vola all'ultimo atto della rassegna continentale, in scena a Birmingham. Frattini, emiliano, sarà in lotta per una medaglia il 15 agosto. Eliminato invece l'altro azzurro in gara, Michele Fina, che non è andato oltre i 77,56.

Frattini, un azzurro in finale dopo 44 anni

Settima misura complessiva per il giavellottista classe 2002 nel Gruppo B, il quale con il terzo lancio stacca ufficialmente il pass per la finale agli Europei di atletica a Parigi. Nel Gruppo A non ce la fa invece Michele Fina che dopo i primi due lanci  - rispettivamente da 72.84 e 77.56 - raccoglie un nullo alla terza prova, bruciando definitivamente le possibilità di approdare in finale. I risultati migliori della gara sono dei due tedeschi Julian Weber, con 84.02, e Nick Thumn con 83.49. Oltre gli 82 anche il giavellottista polacco David Wegner con 82.40. L'Italia confida in Frattini, che dopo 44 anni ha la grande occasione di portare la medaglia d'oro alla Nazionale.

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