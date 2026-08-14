Battocletti, l'Italia superiore: è oro anche nei 10.000 metri!

Nadia Battocletti conquista la medaglia d'oro nei 10.000 metri donne agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, già vincitrice sui 5.000 pochi giorni fa, trionfa in 31'41"17 (personale stagionale), confermandosi campionessa europea a due anni da Roma 2024, difendendo quindi anche il titolo sulla distanza più lunga in pista nella quale è anche argento olimpico in carica. Alle sue spalle si piazza l'olandese Maureen Koster (31'45"76) davanti alla belga Jana van Lent, bronzo (31'47"81). Quinto posto per un'ottima Elisa Palmero (32'00"06), appena davanti a Federica del Buono (32'01"42).

Le parole di Battocletti "E' stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco. Il recupero non era così elevato ma sono contenta di aver colto i frutti in questo mese. Devo ringraziare il mio staff che mi ha coccolato, tutto il paese di Cavareno, e mando un bacio a tutta l'Italia. Le ragazze hanno fatto una gara un po' più dura rispetto ai 5mila, volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduta e allora ho detto 'vabbeh, fate pure'". Queste le parole alla Rai di Nadia Battocletti dopo la vittoria nei 10mila metri agli europei di atletica di Birmingham. L'azzurra ha incoronato suo padre al traguardo: "Sono a questo livello grazie anche a mio papà che ha creato tutto lo staff, è lui che si occupa di tutto, mi capisce all'istante dallo sguardo. Fa bene al cuore essere circondata da questo affetto". "Dovrei dirmi 'Nadia guarda che sei davvero forte', non dico che non ci credo ma dovrei crederci ancora di più", ha concluso poi.