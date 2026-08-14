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Tamberi, ancora una volta più in alto di tutti: un altro favoloso oro agli Europei!

L'azzurro si impone a Birmingham nel salto in alto. A medaglia anche l'altro italiano Sioli, fermato da un infortunio. Desalu bronzo nei 200
1 min
Europei AtleticaTamberi
Tamberi, ancora una volta più in alto di tutti: un altro favoloso oro agli Europei!© Getty Images for European Athletics

Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di Birmingham, mentre Matteo Sioli si prende il bronzo. Il marchigiano salta 2.32 al secondo tentativo, due centimetri in più dell'ucraino Oleh Doroshchuk, argento. Si tratta del quarto titolo europeo outdoor per Tamberi dopo Amsterdam 2016, Monaco 2022 e Roma 2024. Sioli, perfetto fino a 2.27, si ferma dopo il primo tentativo a 2.30 per un risentimento muscolare. Eliminato Christian Falocchi (2.18) dopo aver fallito tre salti a 2.23, mentre Edoardo Stronati fallisce subito i primi tre tentativi a 2.18. Con l'oro di Tamberi e quello di Nadia Battocletti nei 10000 metri, l'Italia scavalca la Gran Bretagna e si porta in testa nel medagliere.

Desalu terzo nei 200 metri

Una serata da ricordare anche per Fausto Desalu, che conquista la medaglia di bronzo nei 200 metri. L'italiano chiude la finale al terzo posto a pari merito con lo svizzero Timothé Mumenthaler. Oro al tedesco Owen Ansah, argento al britannico Zharnel Hughes.

 

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