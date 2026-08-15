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Tamberi dedica l'oro alla figlia Camilla: "Non poteva continuare a vedermi prendere schiaffi"

Il campione azzurro dopo il trionfo agli Europei: "È una serata speciale. È il primo compleanno di mia figlia è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stata il motivo per cui ho continuato e mi sono rimesso in gioco"
2 min
EuropeiAtleticaTamberi
Tamberi dedica l'oro alla figlia Camilla: "Non poteva continuare a vedermi prendere schiaffi"© APS

"È una serata speciale. È il primo compleanno di mia figlia Camilla, è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stata il motivo per cui ho continuato e mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il 'babà', come mi chiama lei, prendere schiaffi a destra e a sinistra. Sono avversari fortissimi, mi spronano: già in Italia, gliel'ho detto a Matteo (Sioli, ndr), 'È anche grazie a te che sono riuscito a fare quel che ho fatto questa sera', dei compagni così ti danno la forza di reagire. A discapito di tutto, a tutte le persone che stanno passando momenti di difficoltà, credeteci e continuate a lottare: è solo una cosa vostra, giocatevela con voi stessi sempre perché chi continua ad investire alla fine vince". Queste le parole di un Gianmarco Tamberi che ai microfoni della Rai è un fiume in piena dopo la vittoria nel salto in alto agli europei di Birmingham. Poi, sul bronzo di Matteo Sioli: "Matteo non ha bisogno di nessun passaggio di consegne, è a un livello che io alla sua età mi sognavo. Con quello che ha fatto stasera ha dimostrato di essere un campione già bello che affermato: ci divertiamo a giocarcela insieme".

Le parole di Sioli dopo il bronzo

E lo stesso Sioli, medaglia di bronzo dopo essersi fermato al primo errore a 2.30 per un problema fisico, commenta: "Mi dispiace molto, sicuramente valevo molto di più rispetto a 2.27, purtroppo sono incidenti di percorso che capitano - le sue parole -. Ci tenevo tanto a questa gara, è andata molto bene. Sono ancora più felice che Gimbo (Tamberi, ndr) si sia riconfermato. Dedico la medaglia anche a mio nonno che è venuto a mancare poco prima della partenza".

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