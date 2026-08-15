Tamberi dedica l'oro alla figlia Camilla: "Non poteva continuare a vedermi prendere schiaffi"

"È una serata speciale. È il primo compleanno di mia figlia Camilla, è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stata il motivo per cui ho continuato e mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il 'babà', come mi chiama lei, prendere schiaffi a destra e a sinistra. Sono avversari fortissimi, mi spronano: già in Italia, gliel'ho detto a Matteo (Sioli, ndr), 'È anche grazie a te che sono riuscito a fare quel che ho fatto questa sera', dei compagni così ti danno la forza di reagire. A discapito di tutto, a tutte le persone che stanno passando momenti di difficoltà, credeteci e continuate a lottare: è solo una cosa vostra, giocatevela con voi stessi sempre perché chi continua ad investire alla fine vince". Queste le parole di un Gianmarco Tamberi che ai microfoni della Rai è un fiume in piena dopo la vittoria nel salto in alto agli europei di Birmingham. Poi, sul bronzo di Matteo Sioli: "Matteo non ha bisogno di nessun passaggio di consegne, è a un livello che io alla sua età mi sognavo. Con quello che ha fatto stasera ha dimostrato di essere un campione già bello che affermato: ci divertiamo a giocarcela insieme".