Italia show nella mezza maratona di marcia: Fortunato, Cosi e Mihai conquistano due argenti e un bronzo

Nella gara femminile Mihai conquista l'argento!

Nella gara femminile la campionessa azzurra Alexandrina Mihai ha vinto la medaglia d'argento chiudendo la sua gara in 1h31'04". Oro alla spagnola Maria Perez (1h30'06"). L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olyanovska (1h31'07). Quinto posto per Antonella Palmisano. La 23enne Mihai con 1h31'04'', firma la migliore prestazione italiana sulla nuova distanza dei 21,097 chilometri. La veronese, campionessa europea U23 nella scorsa estate, precede di tre secondi in volata l’ucraina Lyudmila Olyanovska che si conferma di bronzo in 1h31'07'' davanti alla francese Pauline Stey, quarta in 1h31'12''. La spagnola pluricampionessa iridata Perez trionfa con il record del mondo di 1h30'06 dopo aver preso il largo all’undicesimo chilometro. Finisce al quinto posto Palmisano, oro europeo uscente, a lungo in seconda posizione prima di una flessione a circa cinque chilometri dal traguardo, che migliora il personale di 1h32'10. Undicesima Nicole Colombi (1h35'36'') penalizzata da una sosta di due minuti dopo il terzo richiamo e 16ª Michelle Cantò (1h37'59'').

Parlano Francesco Fortunato e Andrea Cosi

"L'argento vale sicuramente tanto. Ovviamente speravo nella vittoria, però sapevo che lo spagnolo era molto forte. In questa stagione è stato in crescita e mi aspettavo che arrivasse qui al top della forma. È stato molto coraggioso a fare un attacco da lontano, mentre io, visto il percorso duro, ho preferito essere più prudente. Alla fine ci siamo quasi ritrovati. Devo essere onesto: a lui ha premiato il coraggio, a me comunque la prudenza. L'argento mi rende contento, mi prendo questo risultato più che buono". Così Francesco Fortunato ai microfoni della Rai, dopo l'argento conquistato nella mezza maratona agli Europei di atletica a Birmingham. Soddisfatto Andrea Cosi per il bronzo: "Questo podio riesce a dare un senso a una stagione che era andata sempre male - spiega - Lavoravo bene, ma i risultati non uscivano. Sono arrivato qui dicendomi: provo a stare con il gruppetto dei primi. Quando l'attacco è stato troppo forte ho preferito rimanere con il gruppo. Devo ringraziare Francesco, che mi ha tirato per tre-quattro chilometri: da solo non sarei riuscito ad andare così forte. Sono molto felice per questo terzo posto".

Mihai parla dopo l'argento agli Europei: "È un inizio"

"È un inizio. Maria Perez oggi nel mondo è irraggiungibile, però bisogna sempre puntare a qualcosa di irraggiungibile per spingersi oltre". Così Alexandrina Mihai dopo l'argento nella mezza maratona agli Europei di atletica a Birmingham. "Sono davvero grata per quello che ho fatto oggi. Sapevo di arrivare qui in buone condizioni, ho sperato in quel briciolo di fortuna che ci vuole sempre e ci ho messo tutta me stessa - prosegue - Da quando ho iniziato a marciare era Antonella Palmisano l'atleta di punta in Italia, e lo è tuttora. Ho tante foto sul telefono di quando ero più giovane e alle gare le chiedevo di fare una foto insieme. Oggi è stato quasi un onore batterla. Lei è davvero uno stimolo per noi. Ricordo Tokyo 2021: quella gara mi ha fatto capire davvero che di sport si può vivere e che ne vale la pena".

Le parole di Antonella Palmisano dopo la gara agli Europei

"Ricordo che l'ultima volta che avevamo gareggiato insieme con Alexandrina Mihai le avevo detto: 'Quando mi prenderai, io mi ritirerò'. Spero che non sia questo il caso, però sono molto contenta che mi abbia preso. C'è stata una grande crescita da parte dell'atleta". Così Antonella Palmisano ai microfono Rai, dopo il quinto posto nella mezza maratona agli Europei di atletica a Birmingham. "Non smetterò. Adesso c'è Los Angeles. Questa è una gara di passaggio, non bisogna buttare via tutto. Sono veramente contenta che ci sia un futuro davanti e loro lo stanno dimostrando: stiamo passando il testimone a un'Italia che sicuramente ci farà sognare anche più avanti", aggiunge la campionessa azzurra. Quanto alla gara "non sono soddisfatta perché c'è il personale e ambivo alle posizioni davanti. Però non posso buttare via questa stagione", conclude la Palmisano.