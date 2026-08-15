Stano e Fiorini da sogno: doppia medaglia d'oro per l'Italia agli Europei nella maratona di marcia!

Massimo Stano vince l'oro nella maratona di marcia agli Europei di atletica a Birmingham. Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Ángel López (2.56'57"), bronzo per il francese Quinion 2.59'29" che, particolarmente provato, è stato soccorso dopo il traguardo. Quinto Riccardo Orsoni . Il campione olimpico nella 20 chilometri a Tokyo 2021 e della 35 chilometri ai mondiali di Eugene nel 2022 ha chiuso la sua fantastica gara in 2h56'49'' firmando il nuovo record europeo (miglior tempo mondiale stagionale) e la seconda prestazione mondiale di sempre. È dunque un successo storico per Stano: dopo l’oro olimpico della 20 km a Tokyo nel 2021 e l’oro mondiale della 35 km a Eugene nel 2022 diventa il terzo azzurro di sempre a completare il tris di titoli già riuscito ad Alberto Cova nei 10.000 metri e Gianmarco Tamberi nell’alto. Il momento decisivo al 35° km quando il fuoriclasse pugliese si porta in testa e fino al 38° ingaggia un duello con l’ungherese Bence Venyercsan che poi riceve il terzo richiamo dai giudici (sesto al traguardo in 3h01:18''). Nove secondi il distacco dello spagnolo Miguel Angel Lopez che si prende l’argento in 2:56:57'', bronzo al francese Aurélien Quinion (2h59:29''), quinto l’altro azzurro Orsoni con 3h00:44''. Per Stano è anche il riscatto dai problemi delle ultime stagioni: quarto ai Giochi di Parigi nonostante un infortunio mentre l’anno scorso ha dovuto rinunciare ai Mondiali.

Le parole di Stano dopo il trionfo agli Europei

"Sono stracontento perché io solitamente all'Europeo non riesco ad attivarmi e a gasarmi come nelle manifestazioni mondiali. Però questo Europeo era diverso per me, anche perché Roma mi è rimasta qui. Sono venuto a Birmingham con l'idea di voler collezionare il terzo oro che mi mancava, chiudere questa collezione e segnare il mio nome accanto a Cova e Tamberi, tra gli italiani che hanno vinto tutto negli eventi estivi". Così Stano ai microfoni della Rai, dopo l'oro conquistato nella maratona agli Europei di atletica a Birmingham. "Inizia ad arrivare una certa età e gli acciacchi non mancano - prosegue - Per fortuna ho due fisioterapisti che sono degli angeli, perché io sono un rompipalle incredibile, questa è la verità. E un grandissimo allenatore. Gli acciacchi non mancano, però c'è l'esperienza. A una certa età, in un percorso come questo, l'esperienza era fondamentale. È stato veramente duro. Però oggi non mi poteva fermare nulla e nessuno, perché ero davvero focalizzato su questo obiettivo. Sono riuscito a centrarlo e sono veramente contento". "Io non sapevo nulla dello striscione che hanno portato i miei amici. L'unico gesto che ho fatto è stato prepararmi il cappello di One Piece, perché ogni volta, per scaramanzia, non l'ho mai voluto portare. Questa volta ho detto: 'No, niente mi deve fermare, lo voglio portare, voglio festeggiare con il mio capitano questo grandissimo traguardo'. Sono stracontento, strafelice e strastanco", conclude l'oro continentale.

Fiorini oro straordinario agli Europei

Successo straordinario anche per Sofia Fiorini che vince l'oro nella maratona femminile di marcia. La 22enne toscana realizza il nuovo record del mondo 3h15'11'', migliorando di 9 minuti il precedente record del mondo e arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie.​​​ Arriva con il sorriso stampato sul volto Sofia che si dimostra padrona della gara. Al trentesimo chilometro decide di cambiare passo e scava un divario enorme sulle avversarie con la polacca Katarzyna Zdzieblo argento a oltre quattro minuti e mezzo (3h19:50), la spagnola Raquel Gonzalez bronzo a più di cinque minuti (3h20:49) e doppiata sul circuito di un chilometro nel centro cittadino. La giovane toscana supera la ‘target performance’ di 3h17:00 richiesta da World Athletics per riconoscere il primo record del mondo ufficiale nella maratona di marcia.

Fiorini, le parole dopo il successo agli Europei

"L'oro mi dà la sensazione di leggerezza, dopo questo periodo di lunghi allegamenti. È stata una gara molto divertente soprattutto il finale: all'inizio ero in sofferenza perché volevo andare più forte, ma la maratona richiede pazienza. Quando ho avuto il segnale sono partita. Mi sono divertita". Così Fiorini al traguardo, dopo l'oro conquistato nella maratona di marcia agli Europei di atletica a Birmingham. "E fin da piccola che pratico la marcia. Nell'ultimo periodo ho cambiato lo spirito perché mi diverto. Voglio continuare così", aggiunge la nuova campionessa europea. "Sicuramente i grandi sono stati di grande stimolo. Dalla tv guardavo le loro gare. Ci diamo forza a vicenda, fino alle giovanili dove hanno ottenuto grandi risultati. Siamo un gruppo unito. Questa è la forza del movimento marcia italiano", prosegue Fiorini. "L'oro mi dà la sensazione di leggerezza dopo questo periodo di lunghi allegamenti. La vera gara inizia negli allenamenti, poi la gara è il compimento", conclude la campionessa toscana.