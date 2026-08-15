Diaz oro e record italiano, Dallavalle bronzo: doppietta Italia nel triplo agli Europei

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli Europei di atletica a Birmingham . L'azzurro salta 18,15, nuovo record italiano, e si mette alle spalle il portoghese Pedro Pichardo (17,76). Bronzo per Andrea Dalla Valle in 17,37 . Altra doppietta azzurra e medagliere sempre più prezioso per il team Italia in questa spedizione continentale.

Diaz da impazzire

L'azzurro Andy Diaz è balzato in testa alla gara con una misura eccezionale: 18.15 al secondo salto. È la prima volta che Diaz supera i 18 metri, un'impresa riuscita solo a nove atleti nella storia, ed è ovviamente il nuovo record italiano. La misura è la quarta di sempre, e solo a 14 centimetri dallo storico record mondiale stabilito da Jonathan Edwards a Goteborg il 7 agosto 1995 con 18.29. Il precedente record italiano apparteneva sempre a Diaz, 17,87 metri stabilito il 25 luglio scorso a Firenze.