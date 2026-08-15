Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diaz oro e record italiano, Dallavalle bronzo: doppietta Italia nel triplo agli Europei

Altri due metalli per il team azzurro a Birmingham: Andy show con un salto pazzesco, Andrea si prende il terzo posto
1 min

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli Europei di atletica a Birmingham. L'azzurro salta 18,15, nuovo record italiano, e si mette alle spalle il portoghese Pedro Pichardo (17,76). Bronzo per Andrea Dalla Valle in 17,37. Altra doppietta azzurra e medagliere sempre più prezioso per il team Italia in questa spedizione continentale.

Diaz da impazzire

L'azzurro Andy Diaz è balzato in testa alla gara con una misura eccezionale: 18.15 al secondo salto. È la prima volta che Diaz supera i 18 metri, un'impresa riuscita solo a nove atleti nella storia, ed è ovviamente il nuovo record italiano. La misura è la quarta di sempre, e solo a 14 centimetri dallo storico record mondiale stabilito da Jonathan Edwards a Goteborg il 7 agosto 1995 con 18.29. Il precedente record italiano apparteneva sempre a Diaz, 17,87 metri stabilito il 25 luglio scorso a Firenze. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS