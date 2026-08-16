Riva d'argento alla maratona di Birmingham! Oro a Petros, terzo Ayale

Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024, un finale importante che gli permette di chiudere in 2h09'18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2h09'11, e davanti all'israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2h09'21. Queste le parole dell'azzurro: "Su strada mi trovo bene, perché c'è questa componente mentale nella quale lavoro tanto per essere vicino alla perfezione, oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciar andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo. Dal 30º al 40º km c'è stata un po' di tattica e ho cercato di rilassarmi il più possibile per tenermi per la volata, ed è andata bene. Se avessi saputo che mi stavo avvicinando così tanto a Petros forse sarei andato più forte".