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Riva d'argento alla maratona di Birmingham! Oro a Petros, terzo Ayale

Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024, un finale importante che gli permette di chiudere in 2h09'18
2 min
Riva Europei di atleticaMaratona

Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024, un finale importante che gli permette di chiudere in 2h09'18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2h09'11, e davanti all'israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2h09'21. Queste le parole dell'azzurro: "Su strada mi trovo bene, perché c'è questa componente mentale nella quale lavoro tanto per essere vicino alla perfezione, oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciar andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo. Dal 30º al 40º km c'è stata un po' di tattica e ho cercato di rilassarmi il più possibile per tenermi per la volata, ed è andata bene. Se avessi saputo che mi stavo avvicinando così tanto a Petros forse sarei andato più forte".

Il medagliere di Riva

  • 2015, Europei U20, Eskilstuna: 10000 m piani, 30'20"45 - oro
  • 2015, Europei di cross, Hyères: A squadre U20, 29 p. - argento
  • 2024, Europei, Roma: Mezza maratona, 1h01'04" - argento; A squadre, 3h03'33" - oro
  • 2026, Europei, Birmingham: Maratona, 2h09'18" - argento

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