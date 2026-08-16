Larissa Iapichino da sogno a Birmingham: la lunghista italiana conquista la medaglia d'oro nel salto in lungo agli Europei di Atletica con la misura di 7 metri ottenuta al primo tentativo, davanti per un centimetro all'inglese Jazmin Sawyers, argento, e alla francese Hilary Kpatcha, bronzo. Le avversarie si avvicinano molto all'azzurra, ma nessuna riesce a superarla. Jazmin Sawyers si ferma a un solo centimetro , 6.99, mentre la francese Hilary Kpatcha conquista il bronzo con 6.98. Quarta Agate de Sousa con 6.96, quinta la grande rivale Malaika Mihambo con 6.94. La Iapichino ha ottenuto l'ottimo risultato nelle prime battute, per poi difenderlo egregiamente fino all’ultimo salto: Larissa si piazza in cima podio, portando all’ Italia un altro splendido e meritato oro!

Italia, bronzo a Birmingham nella staffetta 4x400 femminile

L'azzurra, già argento continentale a Roma 2024 e reduce nel 2026 dall'argento indoor ai Mondiali di Torun, conquista una medaglia d'oro importantissima in Inghilterra. Allo storico successo di Larissa Iapichino si aggiunge anche la medaglia di bronzo conquistata dalle atlete azzurre nella staffetta 4x400 agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione e Eloisa Coiro firmano il tempo di 3'23"57 nella finale vinta dall'Olanda in 3'21"10, davanti alla Gran Bretagna in 3'21"68.

Oro da sogno a Birmingham: Italia prima nel medagliere

All'ultimo metro dell'ultima gara l'Italia raggiunge un risultato clamoroso alla staffetta 4x400 maschile conquistando un'oro che consente alla Nazionale Italiana di piazzarsi in vetta al medagliere agli Europei di Atletica a Birmingham proprio davanti alla Gran Bretagna con il tempo di 2'59"16; per padroni di casa argento in 2'59"19, mentre l'Olanda si piazza terza in 2'59"49. Un successo storico ed una prestazione che rasenta la perfezione quella messa in mostra dal team maschile composto da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con quest'ultimo che ha concluso nel migliore dei modi un rush finale ricco di adrenalina. L'Europeo degli Azzurri termina con 22 medaglie all'attivo - 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi -, trionfando a Birmingham all'ultimo secondo proprio sulla Gran Bretaglia, seconda nel medagliere con 9 ori, 8 argenti e 2 bronzi, per un totale di 19 medaglie. Emozione Azzurra in Inghilterra!