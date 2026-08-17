L’Italia dell'Atletica è campione d’Europa all'ultima gara! Ancora una volta trionfo sull'Inghilterra

L’Italia si siede sul trono d’Europa. La spedizione azzurra, infatti, ha vinto il medagliere della rassegna di Birmingham 2026 con 10 ori e 22 medaglie complessive. E l’ha fatto all’ultima gara. Precedendo di appena 3 centesimi i diretti rivali della Gran Bretagna . Come dire: a casa loro. Merito del successo della 4x400 maschile , in uno sprint finale che ha portato anche il magico oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo e il bronzo della 4x400 femminile . «Questa è la miglior Nazionale di tutti i tempi», ha esultato il presidente federale Stefano Mei.

Iapicihino vola

Gara stupenda, in particolare, quella della 24enne figlia d’arte. Studentessa con profitto in Giurisprudenza. Esulta Iapichino stesa nella sabbia dopo il balzo finale, esulta babbo Gianni, quanto mai abile nel gestire un dono atletico come sua figlia. Nell’ultima serata dei campionati, l’Alexander Stadium offre un quasi sold out, irrobustito dai tifosi irlandesi. Primo volo nella sabbia di Larissa: 7,00, Secondo affondo nella buca. Nullo. Il terzo con la figlia d’arte quanto mai concentrata, viene misurata 6,93. Il vento che soffia alle spalle degli atleti a volte è impetuoso (oltre i 2m) a volte li sfiora. Al giro dei 3 salti, Larissa comanda la classifica ma nello spazio di 6 cm. tutte le favorite: Mihambo, De Souza, Sawyers e Kpatcha. Il che ha dell’incredibile. Si è lottato sul filo dei centimetri al quarto assalto la britannica Jasmin Sawyer si porta a 6,99. Una sorta di ennesima sfida tra Italia e Gran Bretagna. Da brividi, sino all’ultimo si temeva, come sempre il ritorno di Malayka Mihambo, tedesca capace di dare sempre la frustata finale. Questa volta non è arrivata, solo quinta. Da leggere la classifica finale: Iapichino 7,00; Sawyers 6,99, Kpatcha 6,98, De Souza, 6,96. L’attesa per gli ultimi balzi nella sabbia della figlia di Fiona May, era quasi infinita, con il pubblico che tifava Sawyer. Niente da fare per Larissa il primo oro importante della vista, inizia l’inseguimento a mamma Fiona. «In realtà non è stata la gara che volevo, pretendo sempre molto da me. Speravo di migliorarmi ancora dopo primo salto a 7,00 metri. Ma va benissimo così. Mamma, poi, un Europeo non l’aveva mai vinto...».

Festa con le staffette

L’apoteosi, quindi, con le staffette 4x400 che concludono il programma della rassegna continentale. Scotti, Sito, Soudassi e Benati confermano le attese della vigilia e trionfano, dopo aver condotto le danze, con una clamorosa volata dello stesso Benati ai danni dell’ultimo frazionista britannico. Una vera e propria impresa che ha seguito il bronzo centrato da Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Nella staffetta mista, invece, l’Italia ha schierato Longobardi, Fontana, Desalu, Pagliarini. Gara nuova di zecca che fa storcere il naso ai puristi dell’atletica e no, comunque verrà riproposta anche a Los Angeles. Il quartetto delle meraviglie britannico (Azu, Asher-Smith, Hughes e Hunt) stampa un formidabile 39”97 migliora l’Europeo tedesco di 40”15. Italia squalificata non è riuscito il cambio tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu. Per la Hunt quarta medaglia d’oro: due individuali 100 e 200 e le due staffette. Nei 3000 siepi il favorito tedesco Ruppert l’ha spunta agevolmente in 8’25”33. Lontani i gemelli Ala o Osama Zoghlami. Onorevolissimo settimo posto par Paola Padovan (giavellotto) 58,21. I 1500 donne vanno a Giorgia Hunter-Bell in 4’07”78.

Le prime posizioni del medagliere

1 ITALIA 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi

2 Gran Bretagna 9, 8, 2

3 Germania 6, 10, 5

4 Olanda 5, 6, 3

5 Norvegia 4, 0, 2