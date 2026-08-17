Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diaz salta in...alto. "Adesso il record"

Andy guarda oltre il 18.15 dell'oro: "Che rivincita contro Pichardo, ma ora voglio battere Edwards"
1 min
Europei AtleticaDiazItalia
Diaz salta in...alto. "Adesso il record"© Getty Images

Il muro dei 18 metri, qualcosa più di un semplice limite simbolico? Sgretolato con l’eleganza del talento. La lista delle migliori prestazioni all-time? Letteralmente scalata, fino al quarto posto di sempre, lì a un passo dalla leggenda. La medaglia d’oro? Finalmente al collo, prima della carriera all’aperto, dopo due titoli iridati e uno continentale indoor. Eppure… No, dai, Andy Diaz nella pirotecnica notte di Ferragosto ha sfoderato il suo migl

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS