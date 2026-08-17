Diaz salta in...alto. "Adesso il record"

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Il muro dei 18 metri, qualcosa più di un semplice limite simbolico? Sgretolato con l’eleganza del talento. La lista delle migliori prestazioni all-time? Letteralmente scalata, fino al quarto posto di sempre, lì a un passo dalla leggenda. La medaglia d’oro? Finalmente al collo, prima della carriera all’aperto, dopo due titoli iridati e uno continentale indoor. Eppure… No, dai, Andy Diaz nella pirotecnica notte di Ferragosto ha sfoderato il suo migl
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