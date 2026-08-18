Mei e super Italia agli Europei: "Ho visto negli azzurri determinazione feroce". Su Tamberi-Battocletti...

"Penso a 40 anni fa, quando ero in pista io, ed è cambiato molto. Ho visto negli azzurri agli ultimi Europei una determinazione feroce. Non era facile ripetersi dopo Roma, quando giocavamo in casa. A Birmingham era più difficile ma siamo riusciti a imporci in casa degli inglesi". Così, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Fidal, Stefano Mei, dopo il successo nel medagliere dell'Italia dell'atletica agli Europei.