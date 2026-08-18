Mei e super Italia agli Europei: "Ho visto negli azzurri determinazione feroce". Su Tamberi-Battocletti...

"Penso a 40 anni fa, quando ero in pista io, ed è cambiato molto. Ho visto negli azzurri agli ultimi Europei una determinazione feroce. Non era facile ripetersi dopo Roma, quando giocavamo in casa. A Birmingham era più difficile ma siamo riusciti a imporci in casa degli inglesi". Così, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Fidal, Stefano Mei, dopo il successo nel medagliere dell'Italia dell'atletica agli Europei.
Le parole di Mei
Un trionfo ancora più grande, per il numero uno federale, rispetto a quello della kermesse continentale ospitata a Roma nel 2024. "Sono stato uno dei pochi, come ha detto lo stesso Gimbo, a credere sempre in Tamberi, anche prima di questi Europei e pure se era in difficoltà. Lui è un alieno, come Nadia Battocletti", ha aggiunto Mei.