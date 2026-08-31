Inzoli e Frattini, capolavori d’oro

Nella domenica in cui esordisce anche l'atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026, l'Italia porta a casa altre tredici medaglie (4 ori, 7 argenti, 2 bronzi) e sale a quota 145: 49 ori, 55 argenti, 41 bronzi). Metallo pregiato per la squadra femminile della ginnastica artistica: Angela Andreoli, Eleonora Calaciura, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino e Sofia Tonelli si impongono nel concorso generale davanti a Spagna e Al