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Inzoli e Frattini, capolavori d’oro

Il lunghista si impone con 8,19, il giavellottista a segno con 81,59
Vincenzo Bellino
1 min
Giochi Del MediterraneoFrattiniinzoli
Inzoli e Frattini, capolavori d’oro© APS

Nella domenica in cui esordisce anche l'atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026, l'Italia porta a casa altre tredici medaglie (4 ori, 7 argenti, 2 bronzi) e sale a quota 145: 49 ori, 55 argenti, 41 bronzi). Metallo pregiato per la squadra femminile della ginnastica artistica: Angela Andreoli, Eleonora Calaciura, Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino e Sofia Tonelli si impongono nel concorso generale davanti a Spagna e Al

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