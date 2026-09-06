Diaz, il triplo e il triplete. Iapichino sale sul podio

Nella seconda serata in cui si assegnano diamanti, allo stadio Baldovino (ex Heysel) di Bruxelles, Andy Diaz non ha perso l’occasione per arrivare al quarto successo diamantifero nel triplo. Non ci era riuscito venerdì Gimbo Tamberi, ha fatto invece centro l’allievo di Fabrizio Donato con un primo salto che ha gelato tutti a 17,74. La sfida come spesso è accaduto era con l’ex connazionale cubano Pedro Paolo Pichardo, che batte bandie