Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diaz, il triplo e il triplete. Iapichino sale sul podio

Stagione da sogno per l’allievo di Donato: a Bruxelles vola a 17,74. Larissa seconda, quarto Fabbri
Walter Brambilla
1 min
IapichinoDiazDiamond League
Diaz, il triplo e il triplete. Iapichino sale sul podio© APS

Nella seconda serata in cui si assegnano diamanti, allo stadio Baldovino (ex Heysel) di Bruxelles, Andy Diaz non ha perso l’occasione per arrivare al quarto successo diamantifero nel triplo. Non ci era riuscito venerdì Gimbo Tamberi, ha fatto invece centro l’allievo di Fabrizio Donato con un primo salto che ha gelato tutti a 17,74. La sfida come spesso è accaduto era con l’ex connazionale cubano Pedro Paolo Pichardo, che batte bandie

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS