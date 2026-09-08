Fenomeno Battocletti: “Ancora non mi rendo conto. L’Inter? Ho portato fortuna…”

Last dance. Ultimo ballo della stagione a Rovereto. Nadia Battocletti non danzerà da sola, visto il cast di avversarie che gli amici della US Quercia le hanno preparato: Susan Ejore Sanders (Ken), finalista olimpica 3’58”05, Sarah Healy 3’57”42 (Irl) Nelly Jepkosgei (Bahrain) 3’57”61. SuperNadia, la suprematista del mezzofondo prolungato, chiuderà il meeting più antico d’Italia alle 22. Prima della gara di questa sera al Palio della Quercia nei 1500 nella sua regione, ci ripassa velocemente la sua stagione?«È stata ricca di soddisfazioni. Mi ha sorpreso molto il record italiano nei 1500 (3’57”54) realizzato a Bellinzona, dieci giorni fa, sapevo di averlo nelle gambe, ma non ne ero affatto convinta di realizzarlo. Le due medaglie europee? Fantastiche. A Roma ’24 partivo da outsider, a Birmingham ero la favorita. Centrare il bis, ad ogni buon conto, non è stato facile. Anche il Mondiale sotto tetto nei 3000 mi ha gratificato, poi mi sono stupita di me stessa del successo nei 5000 a Chorzow 10 giorni dopo gli Europei davanti ad atlete africane. Ancora non me ne rendo conto».

Le parole di Nadia

Pensa di essere la miglior mezzofondista al mondo, dopo i risultati di quest’anno (ora è primatista italiana dei 1500, 3000, 5000 e 10000) ed aver sconfitto le africane? «Niente affatto. Ritengo di dover migliorare sotto molti aspetti». Lasciamo per un attimo l’atletica, quando pensa di dare la tesi di laurea all’Università? «In primavera. La tesi è su di un progetto per le scuole d’infanzia. Mi avvalgo di due relatori uno d’ingegneria, l’altro di architettura comunque è stato faticoso arrivare sino alla fine. Da novembre a marzo ho frequentato ancora l’università a Trento, otto ore al giorno. Ad esempio, prima del meeting di Madrid (febbraio/indoor/1500) ho dato un esame». Suo padre/allenatore ritiene che non abbia dimostrato tutto il suo valore, vero? «Sono d’accordo, penso di avere altri margini di miglioramento». C’è chi sostiene che può ambire anche a distanze più lunghe. «E’ presto per parlarne, dopo Los Angeles. Forse». Come si vede tra una decina d’anni? «Se due anni fa mi avessero detto che avrei riscosso tutti questi successi non ci avrei creduto. Non faccio programmi, neppure per la vita privata. Ora sto con Luca, il mio ragazzo che di professione è revisore dei conti e maestro di sci, mi divido tra Cavareno e Mezzocorona. Sono felice. Vivo il momento». La città estera nella quale si sente più legata? «Tokyo. Non solo per i successi ottenuti, ma anche per la loro cultura, il loro modo di vivere».

"Ho portato fortuna all'Inter"

Oltre l’atletica segue da vicino anche altri sport? «Tutte le gare che posso in televisione (atletica), anche lo sci e il calcio, sabato io e mio padre siamo stati invitati al Meazza di Milano ad assistere a Inter-Napoli. Già la scorsa primavera ero stata invitata ad Appiano Gentile dallo staff dell’Inter e ho conosciuto il tecnico Christian Chivu. Ho portato fortuna ai nerazzurri hanno vinto 3-2. Guardo anche la tv, non mi dispiace affatto la trasmissione televisiva “Quattro Ristoranti” di Alessandro Borghese, molto distensiva». All’interno della nazionale si parla di un clima idilliaco… «Sì. Confermo. Ci si sostiene a vicenda, io sono amica di altri specialisti come Mattia Furlani, lo stesso Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri che mi ha sollevato come un fuscello quando ci siamo incontrati nella zona mista per le interviste dopo le nostre due vittorie». C’è un luogo dove vorrebbe trascorrere del tempo libero? «Porto Rico. C’è la musica. Amo i ritmi latino-americani. Penso sempre di andarci. Prima o poi verrà il momento». Ma la stagione non è finita. A Budapest nel cosiddetto Mondiale dei Mondiali avrebbe potuto trovare nuovi stimoli e nuove vittorie. «Sono due anni che chiudo la stagione a fine settembre, quest’anno ho deciso di staccare qualche giorno prima e godermi un po’ più di giorni di vacanza, da domani sono in Sardegna. Il prossimo anno, ad esempio i Mondiali di Pechino sono alla metà di settembre e io non voglio di certo mancare quell’appuntamento, non è previsto in casa mia, evitare un Mondiale, anche se dopo dieci mesi dopo ci sono le Olimpiadi di Los Angeles (luglio). A ottobre riprendo gli allenamenti. L’obiettivo: l’Europeo di dicembre».