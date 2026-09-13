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Bednarek vola, Jacobs no. Stasera Tamberi e Pernici

Tocca a Gimbo nell’alto e al primatista degli 800,  in gara anche Derkach nel triplo e la 4x400 mista
Walter Brambilla
1 min
BednarekJacobsTamberi
Bednarek vola, Jacobs no. Stasera Tamberi e Pernici© Agenzia Aldo Liverani Sas

Inutile nasconderlo, c’era molta attesa per rivedere all’opera Marcell Jacobs esattamente 32 giorni dopo la finale dei 100 di Birmingham, dove se non si fosse infortunato avrebbe quasi certamente vinto l’oro con un gran crono. Il tempo per recuperare da un infortunio muscolare è sempre piuttosto lungo. Marcell, mai domo, le ha provate tutte per presentarsi a Budapest, dove grazie al ranking poteva essere tra i protagonisti. In atletica, però, non s&rsquo

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