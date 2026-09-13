Bednarek vola, Jacobs no. Stasera Tamberi e Pernici

Inutile nasconderlo, c’era molta attesa per rivedere all’opera Marcell Jacobs esattamente 32 giorni dopo la finale dei 100 di Birmingham, dove se non si fosse infortunato avrebbe quasi certamente vinto l’oro con un gran crono. Il tempo per recuperare da un infortunio muscolare è sempre piuttosto lungo. Marcell, mai domo, le ha provate tutte per presentarsi a Budapest, dove grazie al ranking poteva essere tra i protagonisti. In atletica, però, non s&rsquo