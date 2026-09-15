Roma, niente Mondiale di atletica: scelte Nairobi 2029 e Monaco di Baviera 2031 

Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i Mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031 . Non é stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, cos ì come Londra. La decisione, presa durante la 242/a riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest (svoltasi ieri e oggi), sancisce che i Mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania due anni più tardi, per la terza volta nella storia, presso l'iconico Stadio Olimpico di Monaco.

Le parole di Coe

"Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per il 2029 e il 2031, per il Consiglio non è stata una decisione facile - ha dichiarato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe - La qualità, l'ambizione e l'impegno dimostrati da tutte e quattro le città candidate sottolineano la forza e il richiamo globale dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera". "Nairobi e Monaco hanno presentato due proposte estremamente valide. Offrono opportunità molto diverse ma altrettanto entusiasmanti per il nostro sport - ha aggiunto Coe -; sono lieto che si possa ora iniziare a lavorare con entrambe le città per organizzare due campionati di livello mondiale".