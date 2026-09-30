“Tokyo era qualcosa di nostro”: Tamberi racconta Jacobs, le fragilità e il sogno Los Angeles

Gianmarco Tamberi, se dovesse raccontare chi è attraverso un solo risultato della sua carriera quale sceglierebbe? «Tokyo, senza ombra di dubbio. Quello che rappresenta Tokyo è il motivo per cui, probabilmente, a Budapest sono riuscito a saltare di nuovo 2,37 e a vincere gli Ultimate Championships». A proposito di Tokyo, cosa c'era in quell'abbraccio con Marcell Jacobs? «L'incredulità di aver raggiunto un traguardo che fino a poco prima sembrava irraggiungibile. Quel momento è diventato iconico per lo sport italiano, ma in quel preciso istante apparteneva soltanto a me e a lui. Era qualcosa di nostro, il frutto di tanti anni di lavoro e di sogni coltivati notte dopo notte. Non ci rendevamo ancora conto di quanto sarebbe diventato importante». Ha detto che sua moglie Chiara l'ha resa una persona migliore. In cosa l'ha migliorata? «In tutto ciò che sono oggi. Prima di conoscere Chiara ero un ragazzo iperattivo, che faticava a trovare il proprio posto nel mondo e aveva un rapporto difficile in famiglia. Con lei ho trovato una serenità interiore che non so se sarei riuscito a raggiungere da solo. Stiamo insieme da 17 anni e abbiamo imparato a conoscerci, rispettarci e sostenerci. Aver incontrato Chiara così presto nella mia vita è stata la fortuna più grande, la medaglia più importante che potessi conquistare».