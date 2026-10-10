"In marcia a Oriente, punto Los Angeles"

L’obiettivo è chiaro: «Spero di realizzare il personal best, a livello di donazioni in questo caso». Così Massimo Stano , ideatore di un’iniziativa benefica e lzzurro più medagliato della marcia, che - per la quarta edizione di “The Walking Stano” - oggi a Modugno (Bari) coinvolgerà migliaia di persone in una camminata di 5 km aperta a tutti, con partenza alle 18.30. «Lo scorso anno abbiamo raccolto 14.150 euro, mi bastano pochi euro in più da donare per sostenere la lotta contro la fibrosi cistica. Per camminare insieme occorre donare la somma di 10 euro. Il pomeriggio inizierà con musica e giochi per i bimbi dalle 16 andremo avanti sino alle 21, con l’aiuto di rapper che sono miei amici e avranno il compito di intrattenere il pubblico dopo la camminata. La mia Puglia mi ha accolto alla grande, la prima edizione l’avevo allestita ad Ostia, dove vivo, poi sono arrivato dalle mie parti, il territorio mi conosce bene ed ha risposto alla grande».

L'intervista a Stano

Chi ci sarà al via con lei? «Spero un mare di persone, ad esempio non mancherà il mio allenatore Patrick Parcesepe. Ho invitato anche la campionessa europea Sofia Fiorini, che ha confermato la sua presenza. Marceremo insieme, ma il traguardo lo voglio tagliare per primo io...». A proposito di marcia, si è accorto che nelle prove di lunga lena ha eguagliato Alberto Cova (tre medaglie d’oro a Europei, Mondiali e Olimpiadi)? “Certo. Anche Gimbo Tamberi ha questi numeri nel suo palmares, nell’endurance eguagliare Cova è un onore, lui era specialista dei 10 mila, io ho fatto il percorso inverso: 20 km ai Giochi, 35 ai Mondiali e 42,195 a Birmingham». Dopo le gare inglesi ha ripreso ad allenarsi? «Questo evento che mi ha coinvolto parecchio, da lunedì comincerò a lavorare. Dopo gli Europei mi sono fatto una lunga vacanza in Giappone, ci voleva per ricaricare le pile, non solo fisicamente. Ma non sono stato fermo del tutto, ho camminato moltissimo, almeno 20 mila passi al giorno. Sono andato spesso anche in bicicletta. Dalla prossima settimana inizio seriamente la preparazione invernale”.

Obiettivo Olimpiadi 2028

Nel 2027 su qual distanza s’impegnerà? «Sulla mezza maratona, in programma ai Mondiali di Pechino, a settembre. La distanza che preferisco e l’unica rimasta per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Prima, però, ci sono gli Europei a squadre in Grecia. Ho pure intenzione di provare qualche 10 mila in pista per velocizzarmi». A proposito di Olimpiadi, cosa ne pensa di tutti questi mutamenti, come ad esempio l’abolizione della mitica 50 km? «Ne abbiamo viste di tutti i colori. Hanno ideato la 35 km, che ancora resiste ai prossimi Mondiali. Poi dal cilindo è arrivata anche l’idea di fissare le stesse distanze di chi corre, tanto per fare ancora più confusione». Tutto questo oltre che creare scompiglio tra gli stessi atleti che sensazione le può dare? «Diciamo che non ci giurerei che la marcia venga confermata alle Olimpiadi di Brisbane del 2032...». Ne ha avuto sentore o è una sua supposizione? «E’ solo una mia ipotesi, auspico ardentemente di sbagliarmi».