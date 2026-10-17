"Vorrei farmi un bel regalo a New York": Yeman Crippa fissa l'obiettivo

La Mecca del maratoneta è New York : almeno una volta nella vita, ci devi andare. Vale per gli amatori e vale anche per i campioni e le campionesse, che tra Staten Island e Central Park misurano le proprie ambizioni. Sarà quello che farà tra un paio di settimane Yeman Crippa che, dopo aver vinto la maratona di Parigi in aprile, nei prossimi giorni volerà al di là dell’Atlantico per gareggiare per la prima volta sulle strade americane.

Yeman Crippa alla Maratona di New York: obiettivo podio dopo il trionfo a Parigi

Con che ambizioni? «L’obiettivo è ripetere una prestazione come quella di Parigi, con un finale molto veloce. Il mio manager mi ha detto che se chiuderò allo stesso modo, a New York potrò essere uno dei protagonisti». Un parere informato: il suo agente, Gianni Demadonna, da atleta fu secondo a New York nel 1987. Che altre indicazioni le ha dato? «Mi ha avvisato che quest’anno sarà ancora più difficile salire sul podio, perché la maratona di New York festeggia 50 edizioni da quando il percorso attraversa tutti e cinque i boroughs e gli organizzatori per celebrare l’evento hanno ingaggiato un cast straordinario di atleti».

Maratona di New York 2026: gli avversari di Yeman Crippa e i favoriti per la vittoria

Qualcuno in particolare da marcare? «Potrei citare Benson Kipruto, il primo della lista degli iscritti con il suo primato personale di 2h02’16”, ma l’elenco è lungo e anche un debuttante come Andreas Almgren (campione mondiale di mezza maratona e campione europeo dei 10.000 ndr) non può essere sottovalutato. Più che preoccuparmi di singoli atleti, dovrò cercare di restare nel gruppo di testa quando la gara si accenderà». Dove si decide la maratona di New York? «L’ingresso da Queens a Manhattan è il momento in cui chi punta alla vittoria inizia a muoversi. E poi, quando si rimane in due o tre, a decidere chi vince sono i saliscendi di Central Park». Che tipo di gara si aspetta? «Non sono previste lepri a tenere alta l’andatura, quindi mi aspetto una prima metà gara più prudente. Tutti attenderanno che qualcuno faccia la prima mossa e da lì in poi sarà una gara a eliminazione su ritmi sempre più tirati».

Yeman Crippa, la preparazione per la Maratona di New York: 224 km a settimana

Si è allenato in modo particolare per affrontare un percorso così duro? «Come per Parigi, ho svolto buona parte della preparazione in Kenya e lì i percorsi sono sempre ondulati. Le mie gambe sono pronte». Quanti km è arrivato a percorrere in una settimana di allenamenti? «Al massimo mi sono spinto sino a 224 km in dodici sedute settimanali. In media ne ho fatti 190-195». Il lavoro più duro? «Un lungo di 39 km... quando fai allenamenti del genere, senti tutta la stanchezza, fisica e mentale». In questi giorni ha compiuto 30 anni. Si è fatto qualche regalo speciale? «No, niente festeggiamenti. La mia testa è già a New York e il regalo spero di farmelo lì, su quelle strade».

Yeman Crippa a 30 anni: esperienza, crescita e sogni dopo la vittoria a Parigi

È entrato nella squadra delle Fiamme Oro appena 18enne, perché era già un giovane fenomeno. Nella sua corsa che cosa è rimasto di quello Yeman ragazzino? «Poco, perché a 18 anni non mi piaceva fare fatica. Amavo gareggiare, ma odiavo gli allenamenti. Con il tempo e i chilometri sono diventato un altro atleta. E un’altra persona». I 30 anni sono l’età in cui raccogliere quello che ha seminato o sente di avere ancora margini di crescita? «Come atleta ho tanta esperienza, ma come maratoneta mi sento ancora all’inizio della mia carriera. Amos Kipruto, il keniano che ha vinto la maratona di Chicago, ha 34 anni e ha corso in 2h01’09” come non aveva mai fatto prima. A 30 anni io posso ancora crescere molto». La vittoria di Parigi l’ha spinta a sognare più in grande? «Di certo è stata decisiva per farmi scegliere di correre a New York. Se in Francia fosse andata male, la mia stagione avrebbe preso un’altra piega. E invece quella vittoria mi ha spinto fino a qui».

Yeman Crippa: «Vincere la Maratona di New York vale come un’Olimpiade»

Se potesse scegliere di vincere una maratona tra tutte le major, quale sceglierebbe? «Senza dubbio New York, vincere qui per un maratoneta vale come un’Olimpiade».