Tamberi atleta europeo dell'anno: "Stagione incredibile, vincere l'oro è stato pazzesco"

È un'altra serata da ricordare per l'atletica italiana. Per la prima volta un azzurro viene scelto come " European Athletes of the Year ", atleta europeo dell'anno: la corona è per Gianmarco Tamberi , premiato nel corso della cerimonia dei Golden Tracks di Losanna, in Svizzera, gli oscar di fine anno del massimo organo continentale dell'atletica. Dopo essere stato il primo a vincere qualsiasi titolo possibile nel mondo dell'atletica (Olimpiadi, Mondiali outdoor e indoor, Europei outdoor e indoor, Diamond League, Ultimate Championship), Gimbo diventa anche il primo a conquistare il riconoscimento della European Athletics, peraltro superando la concorrenza di altre due leggende, il re dell'asta Armand Duplantis (Svezia) e il due volte campione olimpico del lungo Miltiadis Tentoglou (Grecia).

Le parole di Tamberi

"È stata una stagione incredibile - ha dichiarato Tamberi (Fiamme Oro), quest'anno campione europeo a Birmingham con 2,32 e Ultimate Champion a Budapest con la migliore prestazione mondiale stagionale di 2,37 -. Vincere l'oro agli Europei nel giorno del primo compleanno di mia figlia è stato pazzesco, ed è per questo che ho chiesto a tutto lo stadio di cantarle 'buon compleanno'. Sono un atleta che vuole dare il massimo nel giorno che conta - aggiunge -. Il segreto dell'atletica italiana? Stiamo ottenendo risultati 'crazy' anche con i giovani. Non so quale sia il segreto ma credo che tutti abbiano cominciato a pensare che niente fosse impossibile e che tutto potesse accadere. Le 5 medaglie d'oro di Tokyo ci hanno aperto la mente. Credo genuinamente che la nostra squadra possa ancora crescere, perché i giovani sono ancora più forti di noi: Los Angeles ce lo dirà".

Le dichiarazione di Stefano Mei

"È il meritato riconoscimento per un atleta che non smette mai di sorprenderci - ha commentato il presidente Fidal, Stefano Mei, presente a Losanna -. Ribaltare una stagione che non era cominciata nel migliore dei modi, e trasformarla in un capolavoro come visto a Birmingham e Budapest, è un'impresa che riesce soltanto ai grandissimi campioni. Gimbo è sempre di più nella storia dello sport italiano e mondiale, il suo agonismo e la sua capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà continua a ispirare migliaia di giovani. Sono sicuro che sarà ancora protagonista il prossimo anno ai Mondiali di Pechino, nel 2028 alle Olimpiadi di Los Angeles e, chissà, magari anche negli anni successivi. Al di là di capitan Tamberi, i Golden Tracks 2026 sono la migliore rappresentazione dell'atletica italiana, perché siamo l'unica nazione a portare tre atleti alla nomination finale, segnale del livello raggiunto dal nostro movimento".

Gli altri premi assegnati

Gli altri premi della Golden Tracks Gala Night sono stati assegnati all'ottocentista svizzera Audrey Werro (donna dell'anno), nella categoria in cui era candidata la nostra Nadia Battocletti, allo specialista dei 400 ostacoli Michal Rada (Repubblica Ceca) per la "stella nascente maschile" che vedeva in corsa anche l'azzurrino Daniele Inzoli, e alla triplista bulgara Victoria Angelova come "stella nascente femminile".